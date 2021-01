Cantando 2020: Dan Breitman revivió el talk show de Moria Casán

Dan Breitman desfilando junto a Moria Casán Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 01:36

Sin lugar a dudas, Dan Breitman es uno de los participantes del Cantando 2020 que más importancia le da a las previas. Dueño de un humor muy particular, él siempre imita, homenajea y presenta canciones que se destacan por su originalidad y su última aparición no fue la excepción.

Luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, Dan contó cómo pasó las fiestas con su familia: "Somos muy de juntarnos. Soy el payaso de la familia. Hablamos mucho del Cantando". Y sobre su evolución en el certamen, confesó: "Me voy encontrando gala a gala, todavía no me encontré. Aunque quizá mi estilo es no encontrarme". Y dicho eso, sorprendió cuando reveló que tenía dos canciones muy especiales para compartir, una sobre los ataques de pánico, y otra sobre el hipotiroidismo.

En el tramo final de su previa, se dedicó a homenajear brevemente a Nacha Guevara, y hasta imitó a Moria Casán cuando tenía su talk show. De ese modo, la jurado se animó a hacer pasarela junto a Dan y a realizar una de las habituales presentaciones con las que abría su recordado programa. Luego de eso, la pareja se entregó a la interpretación de "Por la vereda del sol".

En la devolución, Nacha felicitó a Dan porque lo vio muy suelto: "Sos muy dual, podés aparecer como una persona introvertida, y de repente sos otro. Lo más interesante en la vida y el escenario, son las personas duales. Así que eso no lo pierdas. A mí el tema no me gusta, pero lo hicieron con todo, con mucha energía y alegría" (voto secreto). Karina "La Princesita" Tejeda elogió al participante (8), mientras que Oscar Mediavilla lo felicitó por estar más "lanzado", y concluyó: "Viniste imparable, parecés una tromba. Pero peleen más por encontrar un repertorio acorde. Igual estuvieron bien" (8). Por último, Moria se mostró menos entusiasmada, y consideró: "No me mataron, se los ve bien, pero se pasaron de rosca, no hubo disfrute de tanto acelere" (6).

Conforme a los criterios de Más información