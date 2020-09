Cantando 2020: la desopilante previa de Dan Breitman y Flor Anca dejó a todos sin palabras Crédito: Prensa LaFlia

25 de septiembre de 2020 • 01:00

Dan Breitman y Flor Anca volvieron al escenario de Cantando 2020 y brindaron una versión de "Que nadie sepa mi sufrir", pero antes, el actor le regaló una canción a Agustín Sierra con el ritmo de "Saca la mano Antonio", de Las Primas. Luego, junto a Nacha Guevara, cantó "Tengo miedo", uno de los temas de Rocío Jurado.

Pero el show previo no terminó allí. Luego de que Breitman le regalara a Oscar Mediavilla una versión de "Aprender a volar", canción de su esposa, Patricia Sosa, Anca confesó que le gusta mucho Karina "La Princesita". "Me encanta, es divina. Mirá la sonrisa que tiene", expresó y le dedicó unas estrofas de "Bésame mucho".

Luego de escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (9): "Todo lo que hiciste antes, te sirvió para entrar con todo. Eso quiere decir que podés hacerlo en otro lado, enloquecer un poco, y ya venís en esa tesitura. Estuvo muy bien cantado y muy bien actuado. Me encantó, chicos".

"Me encantó ver a Dan así. Me pasa con esta canción que uno la tiene tan escuchada por Soledad y es un riesgo, pero me encantó. Es mi pareja preferida. Yo no sueño poner nota por la previa, pero hoy me encantó todo", agregó Karina (10).

"Es impresionante que los motores de los artistas comiencen a andar. Cantaron, se divirtieron, jugaron. Me encantaron. Podríamos entrar en detalles, pero sería al recontra pedo", coincidió Oscar Mediavilla (10).

Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta segunda ronda de género libre, expresó: "¡Como vinieron hoy! Me gusta que son generosos escénicos, se potencian y no compiten. Eso se nota. se ponen la camiseta del show. No hay nada peor que ser un avaro en el escenario. Es maravilloso lo que hacen. Me encantó". Para finalizar, el actor le dedicó, también, un tema compuesto especialmente para Casán

