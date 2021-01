Cantando 2020: a días del final, Miguel Ángel Rodríguez renunció al certamen

Miguel Ángel Rodríguez dio un paso al costado Crédito: Prensa LaFlia

Instancia decisiva en el Cantando 2020, porque una vez finalizado el ritmo de Cumbia se debía definir qué parejas irían al duelo y al voto telefónico. Pero la velada tomó un giro sorpresivo. Luego de leer el voto secreto, a cargo de Oscar Mediavilla, Ángel de Brito y Laurita Fernández comunicaron que Agustín "Cachete" Sierra, Rodrigo Tapari, Dan Breitman y Miguel Ángel Rodríguez debían enfrentarse al duelo, pero el actor quiso comunicar una importante decisión.

"Nosotros vamos a terminar acá. No abandonamos, decidimos irnos de común acuerdo", reveló Rodríguez ante la mirada de sus compañeros. Más adelante, contó el porqué de eso: "Es una decisión totalmente consensuada con el equipo, porque sentimos una sensación muy particular. Yo no soy cantante, pero uno como artista se va defendiendo al hacer distintas actividades, y puede surfear una ola. Pero llega un momento en el que se da cuenta de que existe la palabra dignidad. Vinimos acá a disfrutar, nunca nos pusimos la palabra "competencia" en la cabeza. Estamos muy contentos, pero sobre todo estamos tranquilos, que no todo el mundo logra eso".

Frente a esa noticia, Ángel comunicó que los tres equipos que debían ir al duelo pasaban directamente a la siguiente ronda y que, por ese motivo, no habría pareja eliminada.

