Cantando 2020: El consejo que Flavio Mendoza le dio a Pablo Ruiz

Regreso con algo de gloria para Pablo Ruiz al Cantando 2020. Luego de haber sido desvinculado del ciclo, el músico recibió una segunda oportunidad que no piensa desaprovechar. Por ese motivo, llegó a la pista y junto a Melina de Piano presentó "Amores extraños". Al ver su performance, el jurado se mostró satisfecho, pero con algunas observaciones.

Flavio Mendoza felicitó al artista, pero le dio un consejo muy importante: "Creo que estaría buenísimo que hagas teatro acá en la Argentina, tenés para hacer de todo. Me gustaría que rompas algo que falta corporalmente. Cantando podés cantar muy bien y sos Pablo Ruiz, pero en la parte escénica, falta algo que vos ocultás. Creo que en la parte privada debe ser más extrovertido que acá" (8). Ante esas palabras, Pablo reconoció que la pista lo inhibía un poco.

En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda" felicitó a la pareja, pero se mostró moderada en su entusiasmo: "No me encantó, pero no estuvieron mal" (voto secreto). Oscar Mediavilla consideró que estuvo "flojito" y justificó: "Me parece que le faltó convicción, meterse en la canción y venderla. Fue como un trámite" (6). En el cierre, Moria Casán sostuvo que Pablo tiene que dejar atrás el "Pablito" y entregarse a la pista: "Sos un fuego, sos desmesurado. Tenés que ser un Pablazo" (6).

