Cantando 2020: el pase de facturas entre Moria Casán y Laurita Fernández

Moria Casán, una de las protagonistas de Cantando 2020

La relación entre conductora y jurado no arrancó con el pie derecho. El 27 de julio del año pasado, cuando todavía no se sabía qué se podía esperar de Cantando 2020, apareció el primer encontronazo entre Moria Casán y Laurita Fernández. Y recién este viernes se pudo saber por qué.

Casán -con ese poco filtro que hace equilibrio entre la ficción, la realidad y la falta de respeto- atravesó una primera etapa del programa en el que no llamaba a Fernández por su nombre, para ella alcanzaba con decirle "CoCo" por ser "co-conductora" (si se piensa bien) o por la onomatopeya avícola (si se piensa mal).

Aunque con el tiempo bajó los decibeles, la duda había quedado en el aire. En el último programa del ciclo, la jurado explicó: "Agradezco a Canal 13, te quiero muchísimo Ángel (De Brito) desde hace tiempo. Lau a vos también: te aprendí a querer, pero me costó".

Como no se había callado en aquel momento, Laurita tampoco lo hizo ahora y le devolvió un lacónico: "Lo mismo digo". Justo antes de que Moria continuara: "No, ¿sabés por qué te lo digo? No es que no te quería, pero es que en realidad yo lo quiero mucho a Federico Hoppe, entonces me daba como una 'cosita', pero nada". Para dejar el tema saldado, la conductora le aclaró: "Nos queremos mucho y trabajamos muy bien juntos".

De este modo, quedó en evidencia que las rispideces de aquel momento eran resabios del final de la relación que habían mantenido años antes Laurita Fernández y Hoppe. Sin embargo, con tanto tiempo y agua que pasó bajo el puente, se cierra un interrogante. Se abre otro: ¿Cuáles son esas cuentas pendientes entre la expareja, que ellos aparentemente superaron, pero que llevaron a Casán a romper una lanza por el productor?