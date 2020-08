Cantando 2020: la emotiva propuesta de Jey Mammon le valió uno de los puntajes más altos de la ronda Crédito: Prensa LaFlia

Carla del Huerto y Jay Mammon fueron los segundos en salir al escenario de Cantando 2020 durante la noche del jueves. La pareja, en esta ocasión, eligió interpretar "Avanti morocha", el tema que Iván Noble escribió para Los Caballeros de la Quema. La performance estuvo acompañada de imágenes de médicos, enfermeras, y postales de la vida cotidiana en medio de la pandemia.

Tras escucharlos, Nacha Guevara (9) fue la primera en dar su devolución: "Me gustó mucho, porque tuvo sentimiento, que es al final lo único que importa. Estoy emocionada. Construyeron un lindo momento. Qué raro cómo se consigue la emoción, ¿no? Porque, aparentemente, lo que estaban cantando no tenía que ver con las imágenes, y sin embargo, produjo lo que produjo. Este es el misterio del arte, que no sabemos cómo se logra. Pero lo lograron".

Karina "La Princesita" (9) agregó, escueta: "Me gustaron mucho las voces que hicieron. Me gustó". Oscar Mediavilla (7), que ocupa un lugar en el estrado a partir del último lunes, en reemplazo de Pepe Cibrián Campoy, expresó: "Lo que pasó hoy es que dos artistas lograron entregar sus corazones". Y agregó: "Laburaron con el corazón en la mano. Hicieron un muy buen papel. Felicidades".

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta ronda de rock nacional, comenzó su devolución pidiendo un aplauso para los técnicos, montajistas, iluminadores y demás trabajadores de la productora. Luego, contó cómo sobrelleva la pandemia: "Ya me acostumbré a esta vida. No tengo demasiada noción de que esto comenzó en marzo. Uno pierde el sentido del tiempo. Estar acá es darle el corazón al público". Con respecto a la propuesta de los participantes, expresó: "Me gustó. Me pusieron la piel de faisán. Adoro a esta pareja. Esto más que honrado de haber presenciado esta performance".