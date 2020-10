Cantando 2020: el fallido monólogo de Dan Breitman dedicado a Moria Casán

Cantando 2020: el fallido monólodo de Dan Breitman dedicado a Moria Casán Crédito: Prensa LaFlia

Otra vez, en su previa, Dan Breitman dedicó su previa a cada uno de los jurados. A Nacha Guevara y Karina "La Princesita" las sorprendió entonando canciones de sus repertorios y ellas se sumaron a cantar en dúo con él.

En el caso de Oscar Mediavilla, le dedicó una versión de "El Payaso Plin Plin", emulando a su esposa, Patricia Sosa. A Moria Casán, en cambio, le declamó un monólogo con algunas de sus frases más conocidas, pero terminó olvidándose de un tramo y se terminó frustrando.

Luego, junto a su talentosa compañera Flor Anca, el actor brindó una versión de "Volver", la cortina de Valientes que interpretó originalmente Ricardo Montaner. Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Guevara (7): "Flor entró rara, insegura. Estuvo muy bien cantada para escuchar en la radio, pero no pasa nada aquí. Dan, tu mirada es totalmente estática. Están fijos ahí y no pasa nada emocionalmente. Hay que trabajar eso. Si pudieran juntar las dos cosas, sería una bomba".

"Nos tienen mal o bien acostumbrados a recibir todo de ustedes. Flor es muy dramática para cantar y Dan lo mismo. Para mí estuvo bien igual, pero quiero escucharlos como al principio", agregó Karina "La Princesita" (7).

"Es verdad lo que dicen mis compañeras. Estamos acostumbrados a que tengan performances muy interesantes. Hay que trabajar más la expresión corporal para que no estés tan estático. Cantan súper bien ambos y son de las parejas que alegran un poco la vida en este concurso", agregó Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda.

"Esta pareja tiene química, pero en este caso no me convencieron. No ensamblaron. Cada uno estuvo en una islita. Quizá los romanticones no le van bien a Flor que es más pop. Esta vez me hizo ruido y me molestó al oído. Fue malo para lo que son ellos", cerró Moria Casán (5).

