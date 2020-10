Cantando 2020: Fátima Florez opacó a Floppy Tesouro y se llevó todos los elogios

Con el nuevo ritmo, llegó una novedad a Cantando 2020: el BAR, integrado por las bailarinas Laura Fidalgo y Lourdes Sánchez, y el coreógrafo Aníbal Pachano. Al igual que en el "Bailando por un sueño", cada uno de ellos tiene la potestad de subir un punto, bajarlo o dejar la calificación de las parejas como está. Tanto los conductores como los miembros del jurado y los coaches pueden pedir su participación.

El trío elegido para inaugurar la ronda, este miércoles, fue el de Floppy Tesouro, Fátima Florez y Pablo Torturiello. "Para mí es un placer estar acá, y en este año tan difícil para los artistas es un lujo pisar esta pista", señaló la imitadora. "Me encanta que Floppy me haya convocado para este trío, que va a ser un fuego", adelantó.

Florez comenzó imitando a Laura Fidalgo, integrante del recientemente incorporado BAR, pero rápidamente se dedicó a la interpretación, aunque con la promesa de seguir interpretando distintos personajes una vez terminada la performance. La canción elegida fue "A quién le importa", en versión de Thalía.

Tras escucharlos cantar, la primera en dar su devolución fue la dueña del voto secreto, Nacha Guevara que, minutos antes, había dado precisiones sobre su estado de salud, empujada por un desubicado comentario de Lola Latorre. "Fátima es una locomotora que los llevó al extremo a los dos, pero es tan atractiva que hay que ponerse a su altura. Se notó la diferencia. Insisto: largate y empezá a hacer tu repertorio, porque lo podés hacer. Tenés mucho más para desarrollar y para hacer. Y vas a ver que te va a gustar y te va a dar muchas satisfacciones", recomendó.

Karina "La Princesita" (7) coincidió: "Se notó una gran diferencia en la pisada y en la experiencia. Vocalmente, me gustaron los tres". "Siempre es un placer ver a Fátima. A mí me encantó. Si bien Fátima es una estrella que se come toda la pista, eligieron un himno para la comunidad LGBTIQ. Floppy, me encanta la voz con la que cantás", agregó Flor de la V (8), quien durante esta semana reemplaza a Oscar Mediavilla, mientras se recupera del accidente automovilístico que sufrió durante la noche del martes.

Por último, Moria Casán (8), amiga de Tesouro, indicó: "Floppy y Pablo estuvieron lanzados como siempre, son lindos y tienen buena imagen. Y me descolocó Fátima, porque no llega a ser ella. Cuando sale de sus personajes es súper modosita y acá se vino como una guerrera con un cierto vampirismo escénico. Estuvieron como dos pichoncitos al lado de ella".

Angel De Brito, entonces, pidió la participación del BAR y así el trío hizo su debut. Sánchez (1) expresó: "Sentí que compré las entradas para un show y colmaron todas mis expectativas. Se nota que Floppy en cada gala se ocupa de lo estético. No noté diferencia entre Floppy y Fátima".

Su colega, Fidalgo (1), sumó: "Obvio que sale Fátima y se come el escenario. Igual, vocalmente fue muy parejo, pero en ellos falta más fuerza en los movimientos. Les falta peso a la pisada".

"Fátima me encanta. Hemos trabajado juntos. Es un orgullo haberte dirigido. Y con los chicos, coincido con Laura: a Floppy le cambia la voz, pero no se tiene que achicar, tiene que corregir la postura de los hombros. El niño es muy niño, prolijo, pero se tiene que afirmar", cerró Pachano (1). Antes de despedirse, Florez disparó una batería de divertidas imitaciones que incluyó a Silvia Süller, Charlotte Caniggia y Mariana Nannis.

