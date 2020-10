Cantando 2020: Flavio Mendoza se incorpora al certamen como quinto jurado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2020 • 01:25

Anuncio sorpresa en el Cantando 2020. Sin más bombos, platillos y suspenso que un breve adelanto al comienzo del programa del viernes, y un salpicado de pistas que rápidamente pusieron a la audiencia a barajar opciones, Ángel de Brito confirmó que Flavio Mendoza se incorpora como "quinto jurado".

"El lunes nos vemos en la sentencia, el duelo y la eliminación, y en el nuevo ritmo se incorpora al jurado: Flavio Mendoza", anunció De Brito pasada la medianoche, con la mitad de los integrantes del jurado alentando desde su espacio.

Y claro, con la temporada de verano rodeada de incertidumbre, al coreógrafo y productor se le han ido cayendo todos los proyectos que tenía. Por lo pronto, su idea de celebrar los diez años de Stravaganza en el Teatro Luxor de Carlos Paz quedó en stand-by hasta 2022, cuando la pandemia y la situación económica permitan un espectáculo de semejante envergadura.

Y aunque, si se dan las condiciones sanitarias no hay dudas de que Flavio sumará alguna de sus propuestas al verano cordobés 2021, lo cierto es que su ilusión había sido estrenar por estos días en Buenos Aires, incluso acondicionó el Teatro Broadway de acuerdo a las indicaciones de expertos en infectología, pero no alcanzó mientras se mantenga la decisión gubernamental de tener los teatros cerrados.

"Lamentablemente, pensé en irme del país. No es que me quiero ir porque no me guste mi país, pero llega un momento en que te agota. Pensé: 'vendo todo lo que tengo y me voy '. Y no es que voy a trabajar afuera de lo que hago, porque eso tardaría un montón, pero de última me pondré un parripollo, no sé", contó la semana pasada en el programa de radio de Marcelo Polino.

Su llegada al Cantando 2020 le da un respiro mientras se aclara la situación. Habrá que ver cuáles serán sus alcances y condiciones de su participación, siendo que la anterior experiencia del BAR no funcionó, y de sus cuatro colegas solo se lleva muy bien con Karina La Princesita y, en menor medida, con Nacha. Del resto, mejor no hablar.