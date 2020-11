Cantando 2020: Floppy Tesouro venció a Gladys "La Bomba Tucumana"en el súper duelo Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 01:07

En la segunda ronda del súper duelo de Cantando 2020, los participantes que siguen intentando conservar su lugar en el concurso volvieron a interpretar temas que ya habían presentado en la pista.

El primero de los duelos de la noche fue protagonizado por Gladys "La Bomba Tucumana" y Tyago Griffo por un lado y Floppy Tesouro y Pablo Tonturiello por otro. En el caso de la ex participante de Gran Hermano, el tema elegido fue "Deseo de cosas imposibles", de La oreja de Van Gogh. La intérprete de "La pollera amarilla" y su hijo, en tanto, optaron por repetir "Me vas a extrañar", de Damas gratis.

Tras escucharlos, el primero en dar su devolución fue Oscar Mediavilla: "Está levantando el nivel. Estuvieron los dos equipos bien. Son todos grandes cantantes. Ojalá pasara siempre. No sé qué votar... Voy a apostar por la pareja número dos, la de Gladys y Tyago".

Moria Casán, a su vez, votó a su amiga Tesouro. "La pareja número dos estuvo como siempre muy profesional. Anoche,Gladys sentí que se fue mal. Son extraordinarios, muy buenos pero fue más de lo mismo. Y Pablito y Floppy han adelantado muchísimo", fundamentó la exvedette.

El juez invitado durante esta instancia del concurso, Flavio Mendoza, agregó: "Me sorprendiste mucho, Floppy. Hubo un avance tremendo de ayer a hoy. No entiendo nada de música pero no soy sordo. Tyago tiene una voz increíble y Gladys una cancha tremenda. Ellos están hechos y Floppy puede seguir creciendo, por eso elijo a la pareja de Tesouro".

Nacha Guevara cerró: "Floppy, por primera vez no desafinaste. Me gustó mucho, hubo progreso. Y ustedes, siempre son eficaces, pero les voy a dar mi voto a la pareja uno por el avance".

De esta manera, la ex panelista de Incorrectas pasó al siguiente ritmo mientras que Gladys y Tyago seguirán midiéndose con otras parejas en el gran duelo.

Conforme a los criterios de Más información