Florencia Anca, la compañera de Dan Breitman, le declaró su interés a Karina, "la princesita" en el aire del Cantando 2020 Crédito: Instagram

25 de septiembre de 2020 • 11:48

Florencia Anca, la compañera de Dan Breitman, protagonizó una escena con alto voltaje de seducción en el Cantando 2020. La participante del reality conducido por Laura Fernández y Ángel de Brito se declaró mucho más que una admiradora de Karina, "la princesita" y contó al aire qué es lo que más le gusta de ella, además de su talento artístico.

"Me encanta Karina", expresó Anca, algo nerviosa por su declaración. Mientras la jurado del Cantando se reía, la pareja de baile de Breitman se explayó sobre su interés por "La princesita". Preguntada por qué es lo que más le atrae de la cantante, Anca señaló: "¡Mirá la sonrisa que tiene!".

Finalmente, la participante decidió dedicarle a la jurado la canción que estaba a punto de interpretar: "Bésame mucho", escrita por Consuelito Velázquez e interpretada por decenas de artistas en las últimas décadas.

"Me encanta Karina", expresó Anca, algo nerviosa por su declaración Crédito: Jorge Luengo

Momentos antes, Karina había señalado: "Todas mis amigas han tenido marido y yo no. Y me pregunté: '¿Será que voy a tenerlo alguna vez'. Porque ya con 34 siento que no me va a pasar. No porque sea tarde, sino porque soy muy negativa". Por esa razón, después de la declaración de amor de Anca, Ángel de Brito señaló: "No te conseguimos marido, pero te conseguimos una esposa".