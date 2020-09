"Defendamos un poco a los hombres", pidió la jurado. Crédito: Jorge Luengo

12 de septiembre de 2020 • 01:39

Inesperado cruce fue el que se produjo con la úlitma participante de la semana del Cantando 2020. Flor Torrente llegó a la pista junto a Michel Hersch para interpretar "Oncemil" de Abel Pintos, pero sin embargo lo que dejó su paso fue un ida y vuelta con Moria Casán, que en realidad había comenzado un día antes.

Para entender la historia hay que apelar a la cronología. En la gala anterior, en ocasión de su paso por la pista, a Tyago Griffo (hijo de Gladys, la bomba tucumana) se le preguntó si, como aseguraban algunos medios, estaba enganchado con la hija de Araceli González. Tyago no descartó que pos pandemia la invitaría a salir, pero dijo que ella estaba en otra liga: "Ella es un chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barro".

Aunque el comentario pasó inadvertido, parece ser que a Torrente no le gustó nada, y lo hizo saber apenas tuvo oportunidad: "Con todo el amor del mundo, estamos en el 2020, 'muñequita de cristal' no va. No somos intocables, somos todos seres humanos. Soy una chica común".

Luego llegó la canción, un entusiasta siete de Nacha Guevara, un menos convencido seis de Karina La Princesita, y el aparentemente buen voto secreto de Oscar Mediavilla. Pero cuando llegó su turno, y con cara de sorpresa, Moria Casán volvió al tema: "¿Lo sentiste como una ofensa y no como un cortejo? ¿Por qué atrasa? No me digas que sos tan frívola como para ser una esnob".

Ante la confrontación, Flor no supo cómo justificarse y se enredó en sus justificaciones sin que se entendiera muy bien su justificación. Ante ello, Moria decidió terminar con el asunto a su manera: "Defendamos un poco a los varones. Me pareció raro que en lugar de agradecerle dijeras eso. Pero bueno, no te gustó, ya está".