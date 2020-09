Cantando 2020: Flor Torrente y Tyago Griffo, en un incómodo momento

Tyago Gryffo en el centro de la polémica Crédito: Instagram

19 de septiembre de 2020 • 01:21

En la última emisión del Cantando 2020,Tyago Griffo y Flor Torrente tuvieron la posibilidad de compartir un breve diálogo durante unos instantes. En la lectura del voto secreto, y luego de haber protagonizado un ida y vuelta en diferido, Ángel de Brito y Laurita Fernández aprovecharon la velada para consultarles si entre ambos las cosas habían quedado en buenos términos luego de lo sucedido.

Todo comenzó hace algunos días, cuando en una entrevista Tyago Griffo expresó sobre Flor: "Ella es un chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barro". Cuando le consultaron qué opinaba sobre esa declaración, Flor consideró: "Con todo el amor del mundo, estamos en el 2020, 'muñequita de cristal' no va". A partir de eso, se dio un acalorado debate en redes, en el que muchos que interpretaron las palabras de la actriz como una agresión, aunque rápidamente ella aclarara que esa no fue su intención.

De ese modo, y ante la mirada de Torrente, Tyago expresó: "Por si a alguien no le quedó claro, lo que dije fue un comentario sin mala intención. No entiendo qué se puede llegar a malinterpretar, obviamente la respeto, ni siquiera fue un piropo". Ángel luego le preguntó cómo habían quedado las cosas entre ambos, y Tyago dijo que estaban bien, que habían hablado "mediante móvil".

Por su parte, y cuando le dieron la palabra, Flor agregó: "Yo no tengo demasiado para decir, yo ya expliqué que no me pareció un halago, se hizo un tema mucho más grande de lo que era. Yo no tengo ningún conflicto con él, simplemente yo no siento que eso haya sido un halago".

Si bien ambos aclararon que la situación no era grave, a los dos se los vio visiblemente incómodos y el diálogo fue muy frío. El punto final a ese intercambio lo puso Gladys "la bomba tucumana", que concluyó: "Por favor, que alguien me diga que soy una muñequita de cristal, me muero de amor".

