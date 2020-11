Cantando 2020: Gladys "La Bomba" habló de su nuevo romance, y sus juicios

Glayds "La Bomba Tucumana" habló de todo durante el viernes del Cantando 2020 Crédito: Prensa LaFlia

Envuelta en todo tipo de polémicas, Gladys "La Bomba Tucumana" se animó a hablar de sus conflictos legales, y hasta de su actual historia de amor. En el marco de la lectura del voto secreto, la artista llegó al Cantando 2020 acompañada de su hijo, Tyago Griffo.

Antes de informarle si debía o no ir al duelo, Ángel de Brito le adelantó que quería hablar con ella de varias cosas, y lo primero que hizo fue consultarle si estaba de novia. "Oficialmente no. Es un chico que estoy conociendo". A pesar de presentarlo como un vínculo que está dando sus primeros pasos, la cante luego confesó que ya conoció a la familia de su nuevo compañero: "Se llama Emiliano. Pero todavía no me da para hablar mucho de esto". Con respecto a su profesión, tampoco reveló demasiado, pero aclaró que él canta, aunque de manera amateur.

Por otra parte, "La Bomba" también detalló el estado de los conflictos que la enfrentan con su ex pareja, a quien acusó de quedarse hasta con su vehículo. Y sobre ese tema, opinó: "El auto está en mi poder, regresó donde debería haber estado siempre. Me da mucha gracia, porque hoy él estaba tipo cadena nacional. Todos estos temas los está hablando mi abogado".

Otro de los problemas legales que involucran a la cantante, tiene que ver con una denuncia que le realizó Morena Rial por discriminación. Gladys se mostró muy apenada por esa situación, y expresó: "Mi abogado me dijo que no me preocupara, yo ya le pedí disculpas a Morena. Mi abogado me dijo que esto caducó, y yo pedí perdón como debe ser cuando uno se equivoca. No se puede defender lo indefendible. Si se sintió herida, le pido disculpas".

De esa manera, enamorada y firme como una de las favoritas del Cantando 2020, Gladys cerró la noche del viernes.

