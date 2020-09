Sigue adelante la batalla legal entre Morena rial y Gladys La Bomba Tucumana por discriminación Crédito: Captura de pantalla

No hay retorno. El abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, confirmó que seguirán adelante con la denuncia en contra de Gladys "La Bomba Tucumana" por discriminación. "Vamos a solicitar 200 mil pesos en esta instancia. Si nosotros no podemos conciliar este acuerdo, vamos a pedir que se le aplique la sanción", aseguró el letrado.

El pleito comenzó en agosto de 2019. En ese entonces, la cantante de cumbia había sido invitada al ciclo de Jorge Rial, Intrusos, para hablar de su paso por el Bailando. "Si hay alguien que sufrió bullying en el Bailando, fui yo", expresó en aquel momento. Acto seguido, detalló algunos de los insultos que había recibido: "Me decían empanada, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial...".

La última expresión fue el quiebre y origen de la batalla legal. "Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita unas disculpas se las pido con mucho gusto", expresó Gladys días atrás, angustiada, en una entrevista.

"Yo no tengo plata, soy una laburante. Si tengo que pagar, voy a ir presa", aseguró. Sin embargo, tras divulgarse sus comentarios, el doctor Cipolla dijo ante la prensa que "no hay penas de prisión: hay multas y resarcimiento económico. Y después, en todo caso, tendrá que hacer algún tipo de tarea comunitaria o algo por el estilo".

En ese sentido, se refirió a la denuncia: "Si nosotros no podemos conciliar este acuerdo, vamos a pedir que se le aplique la sanción. Ahí sí, la vamos a llevar ante la Justicia de la Nación, con una querella penal, por calumnias e injurias y vamos a iniciar una demanda civil por daños y perjuicios".

Por último, el abogado de Rial se refirió al comentario de la cantante revelando que no tenía dinero: "¿En el programa no le pagan? Si no tiene plata, le vamos a embargar el sueldo del Cantando".