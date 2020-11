Cantando 2020: Gladys "La Bomba Tucumana" habló sobre su situación judicial y disparó contra su ex Crédito: Prensa LaFlia

En una nueva noche dedicada al ritmo libre, la primera pareja en salir al escenario de Cantando 2020 fue la compuesta por Gladys "La Bomba Tucumana" y su hijo Tyago Griffo. Antes de brindar su show, los participantes debieron elegir al azar un sobre con el tema que deberán interpretar la próxima semana: "Mi perro Dinamita", de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En la previa, la cantante se negó a hablar de la citación judicial y del mal trago que está atravesando debido a su ex, Sebastián Escacena, a quien acusó de estafarla. "Una le pone el pecho a las balas para brindarle a la gente el show: No quiero hablar de mi ex ahora, antes de cantar. Voy a largar todo después", adelantó.

Luego de cantar "Usted", en la versión de Luis Miguel, la cantante dio precisiones sobre lo ocurrido: "No sé con qué tiene que ver la citación... No choqué ni maté a nadie. No soy una delincuente. Lo tiene todo el caso mi abogado. Mi ex, que agradezca que no está tras las rejas. Es algo que va a ocurrir en algún momento. Es algo muy grave".

Y agregó: "Me faltó mi auto, que compramos con mi hijo y mi sobrina cuando me vine a vivir a Buenos Aires y me tuve que traer el mío. Tengo una mamá enferma que está postrada hace 8 años, por eso lo compramos, para poder trasladarla si es necesario. Y también hubo otras cosas tremendas. Hoy me mandó mensajes con fotos de todas las mujeres con las que me fue infiel. Me duele en el alma porque soy una mujer grande. Yo laburo desde los 14 años y él se quiere apoderar de cosas que no corresponden. Siempre tuve dudas de cosas extrañas que pasaban en mi casa, deudas, tarjetas, cosas gravísimas".

Su hijo, entonces, indicó: "Yo prefiero que se dirima legalmente. Ustedes saben cómo soy: prefiero venir a hacer algo lindo, cantar. Prefiero que esas cosas se arreglen donde se tienen que arreglar".

La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña del voto secreto. "Lamento lo que estás viviendo. Vas a salir adelante, como ya saliste de tantas otras situaciones. Me gustó lo que hicieron. Hubo unas cosas al principio... Tyago cambió una palabra y vaciló. No podés vacilar y pasarle la inseguridad al compañero. La hizo titubear. Lo hiciste muy bien, te quedan muy bien los boleros, Gladys. Te sale una sensualidad linda. Me gustó mucho".

"Te apoyo y espero que resuelvas todo, de verdad. Los dos se olvidaron la letra, él dos veces y ella uno. Es una canción que hubiese salido hermosa, y aunque se equivocaron, me gustó más que otros que no se olvidaron. Salió linda", sumó Karina "La Princesita" (6).

Oscar Mediavilla (7), a su vez, afirmó: "Hubo unos derrapes... Un idioma nuevo y una demora en el arranque de Gladys, pero de todas maneras Tyago es uno de los mejores cantantes de este certamen. Y a partir de ahí, voy a poner mi nota".

Por último, Moria Casán (9) indicó: "Es la vez que Gladys está más dama. Es una Jessica Rabbit. Y Tyago siempre está tremendamente seguro. El bolero es para ella, más que la cumbia y el folklore. Lo sentís y es cómodo. Nunca se sintió tensión. Las imperfecciones no importan, porque me dieron show y escenario. Me gustó mucho".

