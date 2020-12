Cantando 2020: Gladys "La Bomba Tucumana" y Karina "La Princesita" volvieron a cruzarse fuerte

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de diciembre de 2020 • 01:34

Mientras todas las parejas esperaban que se revelara el puntaje secreto de Moria Casán para determinar qué equipos pasarían a la instancia de duelo de Cantando 2020, Gladys "La Bomba Tucumana" y Tyago Griffo volvieron a cruzarse con Karina "La Princesita".

Todo comenzó cuando Ángel De Brito le cuestionó a madre e hijo ciertas declaraciones que los dos hicieron en distintos programas. "Vos dijiste, Gladys, que sabías que hoy te ibas de Cantando", afirmó el conductor, pero la intérprete de "La pollera amarilla" lo negó. "Yo no dije eso. Dije que siento que me voy. Nadie sabe eso. Si lo supiera, directamente no vengo. Solo lo siento en mi corazón", indicó.

Y luego, disparó con fiereza contra su colega: "El jurado siempre fue maravilloso conmigo, menos Karina. No tengo nada en contra de ella. Ella dijo que no somos amigas y es cierto. Yo no quiero serlo. Tengo muchos amigos. No hacía falta la aclaración. Me gusta mucho lo que hace y admiro su superación en la música. No me voy a pelear con ella, porque no tengo ganas, no es un año para andar peleándose con nadie. Gracias por todo, pero siento que no me van a elegir, que no les gusta mi voz cascada. No es una estrategia. Soy muy digna".

De Brito, entonces, recordó que Griffo había declarado que "La Princesita" debería tenerle más respeto a su madre. "Dije que son pares y por eso tenía que hablarle con un poquito más de empatía. Yo no siento que voy. Estamos dando todo hasta el final. Somos dos personas distintas. La amo a mi mamá y estoy agradecido por todo lo que me brindó, aunque no compartamos las formas. Yo no comparto su forma de manejarme ante los obstáculos de la vida. Mi madre es la pionera en la movida tropical. Por eso, si yo fuese Karina le hablaría con más respeto, tendría más tacto para decirle algunas cosas. Moria, por ejemplo, que tiene una inteligencia suprema, ha tenido buenas palabras", expresó.

El conductor, entonces, quiso saber si a Ángela Leiva le costaba más ser calificada por ser, también, cantante profesional. Ante la negativa contundente de la intérprete, Karina tomó la palabra. "Nosotros tenemos el derecho de decir que nos gustó o no nos gustó. Nos pagan para eso. Que te moleste o no, tiene que ver con el ego y con la humildad. Cuando le pongo un siete, Gladys pone caras. Y el ser calificados es algo que aceptan cuando entran en el programa. Ella hace público todo el tiempo que es ella la que debería ser jurado. Lamento que a ella le moleste recibir una devolución de una chiquita que recién empieza, pero a mí me convocaron para eso. En todo caso, que hable con la producción", indicó.

"No considero que seas una chiquita, sos una mamá, una mujer grande. Nunca dije que quería estar en el jurado. Nunca dije que porque soy Gladys no me pueden poner un 4. Lo que más me gusta de mí es que soy una mujer digna. Estoy más allá del bien y del mal, porque estoy de vuelta en todos los sentidos. Vine por mi hijo", respondió La Bomba.

Y Karina continuó: "A Tyago le quiero decir que a su mamá nunca le falté el respeto. En todo caso, el tacto debería ser mutuo. Y si hay alguien que es especialista en faltar el respeto es su mamá, que lo ha hecho con muchas personas".

"Nunca dije que le faltó el respeto. Yo me acuerdo de lo que digo, capaz que mi mamá no", contestó Griffo. "Ustedes se olvidan de lo que dicen en las notas", cerró Angel De Brito, algo ofuscado.

Conforme a los criterios de Más información