Cantando 2020: Gladys "La Bomba Tucumana" reveló que tiene un nuevo festejante

En una nueva noche de homenaje a las cortinas de las ficciones de Eltrece en Cantando 2020, Gladys "La Bomba Tucumana" y su hijo Tyago Griffo decidieron brindar una versión de la cortina musical de Socias, "Hace frío", interpretada originalmente por Hilda Lizarazu.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "Tyago, muy bien. Esta canción te va bien, porque es más rockera. En cambio, de Gladys no es su fuerte; empezó raro pero después mejoró. Fue desparejo, entró por momentos al tema y por otros se iba. Todos los géneros tienen su secreto y no siempre se revelan en seguida. Ese es el desafío del programa. Estuvo bien, pero no brillante".

"Los vi entrando con mucha energía. Extrañaba mucho que entraran así, sin pelearse. Eso transmite algo feo y hoy eso no pasó. No entendí la letra cuando cantó Gladys, pero quizá fue un tema de sonido. Hoy fue la noche de Tyago, que la canción le quedó hermosa", sumó Karina (8).

Oscar Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda de homenajes a las ficciones de Eltrece, agregó: "Se dejó escuchar. Fue una actuación agradable y ojalá todas fueran así. Estuvieron los dos bien, la voz raspada de Gladys estuvo muy bien y estuvo afinada".

Por último, Moria Casán (8), expresó: "Me encanta verlos en la pista, me impresiona el cambio de imagen que ha tenido Gladys desde que la viste Gerardo Casas. Sos sexy siempre, pero ahora se te ve caliente, no como cuando estabas con tu antiguo novio".

"No, no hablemos de esa gente oscura. Ahora estoy rodeada de gente luminosa. ¿No saben lo del director? Cuando estuve en Mujeres, el director me tiró toda la onda, me ponchaba todo el tiempo la boca y esta zona del busto. Y me mandó unos mensajitos que yo le respondí. Se llama 'Pupito" y yo le beboteo", reveló la cantante.

"¡Ah! ¿El que es director porno? Tienen que hacer una película juntos. Me gustó la voz raspadita de Gladys y Tyago es el chongo del programa", finalizó la jurado.

