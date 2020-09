Cantando 2020: la irónica respuesta de Cande Molfese ante el ninguneo de Nacha Guevara Crédito: Captura de TV

3 de septiembre de 2020 • 01:33

Fede Salles y Cande Molfese, una de las parejas más festejadas de Cantando 2020, brindaron este miércoles por la noche una versión de "Adicto a ti", de Walter Olmos. La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (6)."Esto es totalmente ajeno a la formación de Federico. Se vio muy coreografiado en lugar de ser espontáneo. De todos modos, tiene muchas ganas y quiere aprender. Eso está bien. Bien los dos, se llevan bien, pero hubo unas desafinaciones, mami. Son lindos los dos, pero les falta algo que no se aprende, eso que uno escuchó desde que era chico", expresó la intérprete de "Fuimos los patitos feos".

"Qué honor que me hayas hablado", expresó, irónica y sonriente, la actriz de Violetta, haciendo notar que esa había sido la primera vez en lo que va del concurso que la jurado le dirigió la palabra. "De verdad estoy contenta de que me hayas dado una devolución, aunque haya sido que desafiné", completó Molfese. "No la conocía a ella. Tengo mucha dificultad de asociar nombres con caras. No es nada personal", se justificó la jurado.

Luego llegó el turno de Karina "La Princesita", dueña del voto secreto: "Siempre son muy correctos e intentan ser perfectos, pero en este estilo deberían haber roto con eso; deberían haber pensado en lo que dice la letra: es una persona que es adicta a otra. Hay que romper y olvidarse si está saliendo perfecto".

"Están lejos de la cuestión barrial del cuarteto, que es más de 'borrachín' y popular", opinó Oscar Mediavilla (5). Por último, Casán (6) sumó: "La señora Cande Molfese tiene millones de seguidores. Me encanta verte como actuás, no veía Violetta, pero te vi en teatro en Chicas Católicas. Además, me encanta la vibra de Fede: es un príncipe. Me gusta lo que hacen, pero a Cande le costó el comienzo".