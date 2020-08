Agustín Sierra y un homenaje a Gustavo Cerati en el día de su nacimiento. Crédito: Jorge Luengo

A diferencia del Bailando, el cuarteto de talentos responsable de las devoluciones en el Cantando 2020 es mucho más fácil de semblantear. Desde la frontalidad gestual de Moria Casán, hasta las caras de aburrimiento de Nacha Guevara o Karina La Princesita, pasando por la conmiseración de Pepito Cibrián basta un paneo de la cámara durante cada actuación para tener una idea más o menos clara de lo que vendrá.

Y así sucedió con Agustín Sierra y su compañera Inbal Comedí, que reversionaron "En la ciudad de la furia", de Soda Stereo, el día en el que Gustavo Cerati habría cumplido 61 años. A pesar del autoconvencimiento de Agustín, de que en los ensayos "había salido muy bien", y de lo correcto que sonó a través del televisor, el jurado tuvo una opinión muy diferente. Y lo que debió ser una fiesta en homenaje al músico argentino terminó siendo una noche para el olvido. "No me gustó nada, me pareció un disparate. Esas voces no pueden conciliarse en un millón de años. Fue muy feo", comenzó Nacha Guevara.

A continuación Karina La Princesita -quien suele ser un tanto más piadosa en sus devoluciones por debutar en el rol de juzgar- siguió la misma línea: "Al que más le cuesta lo vocal de todo el certamen es a vos. La otra vez lo dejé pasar porque era tu primera vez. Pero siento que no sabés ni siquiera lo básico de cantar". Un cinco de la artista tropical, más el cuatro de su compañera, cercenó cualquier pensamiento optimista de la pareja.

La coach no ayudó mucho tampoco, ya que sin que nadie le preguntara acotó: "No estoy capacitada para hacer un diagnóstico porque no soy otorrinolaringóloga sino fonoaudióloga, pero él tiene un descenso de su estructura vocal dado por alguna probable patología", en un comentario que sorprendió al mismísimo Marcelo Tinelli, quien lo hizo saber a través de Twitter.

Pepe Cibrián fue el único elemento discordante del cuarteto: "A mí me encantó la puesta, me pareció que tenía mucha fuerza. Y me gustó cómo cantaron. El grave no me gustó nada, en los agudos me gustó mucho tu voz". Moria Casán intentó una devolución positiva, pero soltó: "Lo que ví no me terminó de completar". Un tres, que sumó un total de doce, los dejó con el puntaje más bajo en lo que va del ciclo.