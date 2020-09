Cantando 2020: Karina "La Princesita" usó una cuestionable palabra y FloppyTesouro estalló

Después de haberse enfrentado con Karina "La Princesita", por no estar de acuerdo con su devolución, regresó al escenario del Cantando 2020 Floppy Tesouro. Junto a Pablo Turturiello, la exparticipante de Gran Hermano reinterpretó la versión de "Pero me acuerdo de ti", de Jean Carlos.

Tras escucharlos, Nacha Guevara (6) expresó: "La primera parte, mami, tuviste problemas de desafinación, pero en la segunda, que es más aguda, estuviste mejor. Te costó un poquito el aire al final. Él canta bien y es afinado. Les faltó un poquito de diversión, pero está bien igual".

Oscar Mediavilla (5), a su vez, indicó: "Bailaron bien y con el canto podrían haber estado mucho mejor. Hubo detalles de afinación, cuando te agitás es más difícil clavar la nota. El cuarteto es muy popular, muy barrial y callejero y ustedes no acompañaron con la garra que se necesita".

"Comparto el tema de ala afinación. Cada vez que Flopi hace un vibrato queda calado, queda abajo de la nota, y se nota más cuando hacen juego de voces. Concuerdo también con el tema de la respiración. Hay ejercicios para cantar y bailar a la vez", sumó Karina.

"Hay gente que canta y se queda quieta", respondió, con picardía, la participante. "Yo por ejemplo me quedo quieta, porque siento que no necesito menear", devolvió la jurado. Y cuando las aguas parecían haberse aquietado, Moria Casán agregó más leña al fuego: "Yo leí que Karina dijo que no se va a prender en discusiones pedorras con Brey y Tesouro".

"Me parece un horror la palabra pedorro", se indigó Tesouro. "Me salió decirlo así. No es nada personal, yo uso esa palabra para decir que es algo sin importancia", cerró la cantante, entre risas.

Por último, Casán (8) agregó: "Son los dos muy lindos... Esta performance fue lograda. Son una pareja armoniosa, me parece que se los mide con una vara muy alta porque son medio 'ni', ni jóvenes, ni mediáticos... Pero a mí me gustó".