Desde que trascendió que Dan Breitman y su compañera Flor Anca pidieron en el Cantando 2020 un cambio de coach (con el consiguiente perjuicio en el trabajo de la damnificada), comenzó a flotar alrededor de ellos un halo de mal compañerismo. Los programas satélite al show de eltrece se ocuparon profusamente del tema, dejando mal parada a la pareja.

Hasta ahora, el actor no había hecho referencia al caso, más allá de unas pocas explicaciones en la pista en la semana de lo ocurrido. Pero este viernes, un comentario de Laurita Fernández durante la sentencia, haciendo referencia a que eran unos de los mejores, colmó la paciencia del artista, y se despachó con todos y contra todos.

"Eso no lo digan más porque es mentira. Si 'nos dan' en todos los programas. En Hay que ver y en La previa del show -ambos ciclos de la misma productora- dijeron que yo no soy una buena persona, que soy un sorongo, que no tengo códigos. Me tiraron mierda: ¿Qué mejor pareja? Somos la pareja más castigada".

Fue entonces que Ángel de Brito buscó aclararle que se referían a sus dotes artísticas, pero no alcanzó: "Esto es un reality, acá no vale solamente el talento. El talento no sirve para nada. Martín Salwe (locutor del Cantando e integrante de La previa del show) me dijo que no tengo don de persona. Y te lo digo en la cara. Y yo no dejé sin trabajo a nadie. Hablé con la producción para pedir un cambio, y ellos accedieron. No soy una mala persona, tengo códigos y trabajo desde hace muchos años, respeto a mis compañeros, y cuando hago un cambio lo hago con coherencia. Vos no me conocés para decir que soy una mala persona".

A esa altura ya no había forma de calmarlo, y aunque Moria Casán lo intentó con algunas de sus frases de autoayuda y le recomendó que no le de importancia al tema, Breitman se la agarró con ella también: "Yo no tengo tantos años en este medio, así que prendo la televisión, veo que están hablando mal de mí y me impacta, me pega".

El incidente terminó de una manera totalmente bizarra, con caras de pocos amigos de los aludidos y el participante dedicándoles el tema "¿Por qué cantamos?" a dúo con Nacha Guevara. Cosas de la tele.