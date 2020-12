Cantando 2020: el llanto desconsolado de Melina de Piano, la compañera de Pablo Ruiz Crédito: Prensa LaFlia

En otra ronda de ritmo libre de Cantando 2020, Pablo Ruiz y su compañera, Melina de Piano, decidieron interpretar "Corazón hambriento", el tema que popularizaron Abel Pintos e India Martínez.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7): "Es el típico caso de algo que está bien cantado, pero no transmite lo que tiene que transmitir. India Martínez es creativa, es bella y me alegra que hayan traído una de sus canciones al programa".

Y continuó: "Me costó mucho entenderte, Melina, sobre todo en la primera parte. Cantás como todo ovaladito. Está bien hecho, pero le falta lo que hace la diferencia. Eso lo tendrán que trabajar caso uno por su lado. Cada uno es muy diferente, no hay ningún ser humano igual a otro, hay que ir a ese lugar en el que somos diferentes para ser siempre igual a los demás. Sigan trabajando".

"Esta canción me parte al medio. El desafío era escucharlos cantar y que no supieran contarla, porque me parece que tiene una letra hermosa. Además, está cantada por dos de las personas que más admiro, dos de los mejores cantantes que escuché en este último tiempo. Por eso quería ver qué hacían. Es para valorar que Meli está pasando un momento muy pero muy difícil. Yo pensé que se iba a largar a llorar en plena canción", comenzó su devolución Karina "La Princesita".

Entonces, alentada por la jurado, la participante, llorando, contó: "Hoy falleció un tío mío. Así que le quiero mandar un beso y un abrazo a toda mi familia. Esta canción fue para ellos".

"Perdón, pero tenía que decirlo para que se valorara. También noto que Pablo dejó de ser Pablito. Sé que tenés muchos fans en México, pero acá todavía cargabas con esa mochila. Y, desde el ritmo pasado, yo siento que estás demostrando tu crecimiento. Hoy te noté cantando excelentemente bien y contando muy bien la historia", continuó, luego, la dueña del voto secreto.

"Se animaron. Es una hermosa canción, difícil de hacer. Y está bien que se hayan animado. Por ahí lo que falló es cómo comunicaron. Hicieron todo bien, pero el tema es de dónde salía esa voz. Les faltó intención de cantar la letra y que cada palabra tenga su peso. Ustedes son grandes cantantes y se perdieron una gran oportunidad. Sin embargo, la hicieron bien, no mal", agregó Oscar Mediavilla (8),

"A mí me encantó Pablo. Y todo lo que al resto del jurado no le gustó, a mí me llegó. Pablo está con el ego subido, se te ve una mirada más relajada. Empezó a ser Pablo. Y vos, Melina, entiendo que en algunas ocasiones tenés una voz como aguda, tendrías que bajar un poquito. Pero me llegó, me conmovió", cerró Moria Casán (10).

