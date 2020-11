Cantando 2020: el llanto de Gladys, la bomba tucumana durante el Súper duelo

La emoción de Gladys, la bomba tucumana en su enfrentamiento con Lizardo Ponce.

Sea por ser temperamental, sea por ser insegura, quién sabe. Pero lo cierto es que Gladys, la bomba tucumana anda siempre con las emociones a flor de piel, una forma de ser que a veces le juega a favor, y muchas otras en contra.

Durante las dos noches de Súper duelo en el Cantando 2020, la cantante popular pasó por todos los estados de ánimo posibles. El jueves se fue muy enojada por no haber sido salvada en primer lugar, punto que le quedó a Luisa Albinoni. "Si quieren que me vaya está bien, pero que sea con un poco más de dignidad", se la oyó decir por los pasillos de laflia, mientras su hijo Tyago, hacía lo imposible para calmarla.

El viernes volvió más tranquila, hasta por ahí nomás. Porque todavía no había recibido el voto salvador en su duelo contra Lizardo Ponce, cuando otra vez se quebró en el medio del estudio. Moria Casán, que algo sabe de todo esto, creyó adivinar por dónde venía la mano: "Cuando me llamó Tinelli para participar, yo le dije 'Es que nunca hice un casting', y esto es como un casting. Y rompe un poco las pelotas, porque te sentís un poco humillada, diciendo 'Qué hago acá?'. Tenés que superar esa brecha de la jerarquía y de la trayectoria, esto es lo más democrático que te puedas imaginar. Yo lo viví tanto como participante como jurado, son shows que no se parecen a nada".

Previamente, la Bomba había intentado explicar sus lágrimas, de una manera un tanto rara; es decir, pareció humilde, pero no mucho: "Es una instancia rara para mí. Soy una privilegiada en poder ser una artista reconocida en este país, una artista popular. Y la verdad es que estar acá no es que es feo, pero es como si la pusiéramos a Moria que es una reina, que no tiene que demostrarle nada a nadie. A mis seguidores los amo, y les pido disculpas si hice algo mal".

Por ahora Gladys y Tyago siguen en carrera, pero en la medida que la artista no entienda que la trayectoria poco y nada tiene que ver con el juego televisivo, las próximas competencias se le van hacer muy cuesta arriba.