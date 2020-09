Cantando 2020: Luisa Albinoni y una gala que emocionó al público y jurado

Luisa Albinoni es una de las sorpresas del Cantando 2020 Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2020 • 01:16

Mientras Carmen Barbieri continúa recuperándose, su lugar en el Cantando 2020 sigue en manos de Luisa Albinoni. Y durante la noche del viernes, la actriz nuevamente se presentó a defender el lugar de la capocómica en el certamen. Muy sonriente, Luisa saludó a Ángel de Brito y Laurita Fernández, y comentó: "Estoy muy contenta, muy feliz y la verdad que para mí fue algo maravilloso estar acá, y el recibimiento que tuve de la gente. Fue algo que me sobrepasó. Yo estoy acostumbrada a que me conozcan, pero esto superó. Estar en esta pista es lo más, me sentí muy bien".

Los conductores saludaron a Verónica, la hija de Albinoni, que la acompañó al estudio, y la artista confesó que su presencia la ponía "un poco nerviosa". Por otra parte, ella confirmó que Carmen se encuentra mejor, y que pronto va a volver al certamen. Y de ese modo, comenzó su interpretación de "Arráncame la vida", junto a Mariano Zito.

En la devolución, Nacha Guevara dijo que le "gustó mucho", y agregó: "Precioso el agudo del final. Chicos es un placer tenerlos en la pista" (9). Karina "La Princesita" Tejeda, por su parte, se mostró muy emocionada: "Para mí Luisa es una artista que pone el corazón, y eso se siente. Yo escuchaba mucho a Estela Raval, y hoy me hiciste acordar a ella. A mí me encantó" (10).

La emoción en el estudio era palpable, y todos felicitaban a Luisa por su interpretación. Y debido a eso, Ángel comentó: "Pasa algo que no pasa con ningún participante, porque se nota que le ponés el corazón, y generás que todos queremos que te vaya bien".

En su turno, Oscar Mediavilla también la elogió: "Tenés el oficio para pararte y no cantar. Es fácil para ustedes, pero no para muchos participantes. Ustedes alegran el corazón nuestro y el de la gente que los está escuchando" (8). En el cierre, Moria Casán opinó: "La gente te tiene cariño, y eso demuestra que la gente madura también puede ser influencer. Se traspolan las generaciones. Luisita este año para vos es brutal" (voto secreto).

Poco antes de irse, y ante la calidez del público, Ángel sugirió que la posibilidad de que Albinoni dejara de ser un reemplazo para convertirse en una participante fija del Cantando 2020 podía llegar a suceder.

Conforme a los criterios de Más información