Cantando 2020: Nacha Guevara acusó a Lola Latorre de "no tener calle"

Cantando 2020: Nacha Guevara acusó a Lola Latorre que no tener calle Crédito: Prensa Laflia

20 de agosto de 2020 • 01:05

Luego de su enfrentamiento con el jurado, Lola Latorre volvió al escenario de Cantando 2020. "Estamos con fe y estamos aprendiendo", expresó la heredera de Yanina Latorre antes de cantar junto a Lucas Spadafora una versión de "Deja de llorar", de El Polaco.

La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, dueña durante esta ronda del voto secreto. "Noto un pequeño cambio a favor. Quiero enfocarme en eso y trabajar con los coachs en cómo hacer las cosas mejor. La energía estuvo mejor. Hubo problemas de afinación muy importantes. Incluso, cuando arrancaron lo hicieron en otro tono. Es algo muy difícil para ustedes, por cómo están educados, y porque no tienen calle. No es que esté mal. Es lo que son, y hay que aceptar lo que uno es", aseguró.

La crítica no pareció gustarle al acompañante de Latorre, y entonces Nacha expresó: "Puedo estar equivocada, pero cuando ustedes resisten, hay algo que no les permite estar disponibles, y en el escenario siempre hay que estar disponible".

"Más allá de que sea ajeno o no, un actor no interpreta solo cosas que tienen que ver con su vida privada", expresó Latorre, visiblemente molesta.

"No tienen que ver los estilos musicales con afinar. Yo prioricé el espíritu y estuvieron bien, aunque Lola cantó todo el tema en otro tono. "O sea yo entré en el tono, capaz que después se me fue por la energía", se justificó la hija de la panelista de Los ángeles de la mañana. "Arrancaste mal. Cantaste en un tono que no es el de la canción. Estuviste desafinada toda la canción, pero priorizo el espíritu. El Polaco tiene mucha energía pero no es un gran cantante y ustedes también lo hicieron bien", expresó la ex del intérprete original del tema, con una sonrisa.

Yanina Latorre, que siempre está presente en el piso cuando canta su hija, opinó entonces: "A los dos les falta calle y son dos nenes mimados, pero ellos no tienen la culpa y pueden venir acá a jugar".

"Son una pareja que me encanta, pero ustedes no son chicos que se resisten a una crítica, se resisten cuando los quieren adoctrinar", indicó Moria Casán (6), que en este ciclo encontró en Guevara a su adversaria perfecta. "Lola se está quedando atrás con la energía. Son dúctiles y respetuosos. No te tienen que violar para ser buenos en el escenario. No se les puede pedir más porque son jóvenes", cerró.

"Entraron con ganas de ganar. Esta vez Lola estuvo a la par corporalmente. Entendí que estaban jugando. Sí sentí desafinación, pero es algo que se trabaja con ensayo y clases. Esta vez los sentí con mucha fuerza", sumó Pepito Cibrián (8).

La pareja fue la primera en ser juzgada por Gladys "La Bomba Tucumana", luego de que la producción y Marcelo Tinelli aceptaran su propuesta de convertirse en jurado durante esta ronda de cumbia. "Hubo problemas de desafinación, pero me gustó tu pisada. Me vendieron hambre de aprender y los veo súper conectados. Les pondría un 7", expresó la cantante.