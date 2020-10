Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 00:25

El encuentro se veía venir y, lógicamente, tenía que ser en el prime-time. Aun cuando se dijo que por privado hubo mensajes y pedidos de disculpas, el regreso de Lola Latorre y Lucas Spadafora a la pista del Cantando 2020 reavivó la polémica por las burlas que ambos le habían hecho a Nacha Guevara.

La semana pasada, la misma Nacha había minimizado el tema, confiando en la buena fe y la inocencia de los chicos, pero la aparición de nuevos videos donde continuaba la burla hacia el temblor voluntario que experimenta la jurado, la llevó a cambiar de opinión.

Apenas Lucas y Lola entraron, Guevara pidió la palabra: "Quiero borrar justificaciones. La primera fue cuando dije que había sido involuntario. Involuntario es una vez, cuando son dos ya no. Después escuché hasta el cansancio que están tristes, que lloran, pero ¿ustedes pensaron en algún momento cómo la pasé yo o cómo lloraron los que se vieron burlados por tener Parkinson, que es una enfermedad, no una marca de zapatillas? Como decía Gardel: 'No me lloren, crezcan'. Parecía que las víctimas de esto eran ustedes. Otra excusa: son chiquitos. No, son ciudadanos jóvenes que pueden elegir presidente, que pueden parir, que si hubiera una guerra los mandarían, que podrían tomar todo tipo de elecciones". A un costado Yanina Latorre (que también se burló de ella en Instagram) decidió guardar silencio y ponerse un barbijo que hasta ese momento tenía apartado.

Teniendo muy claro lo que iba a decir, Nacha continuó su razonamiento sin aceptar interrupciones: "Como a mí me gusta enfocarme más en la solución que en el problema... Ustedes hicieron daño y tienen que repararlo, no con lágrimas, no con perdones para no perder seguidores en las redes. Tienen que repararlo con acciones. Les propongo que ustedes se encuentren con gente que padezca la enfermedad, que los conozcan, que sientan lo que es. Porque ustedes necesitan un baño de realidad. Creo que sería reparador para todos; eso a mí me dejaría satisfecha".

El cambio de actitud de la estrella descolocó a todos los presentes. La actitud comprensiva de programas pasados se transformó en una dura crítica hacia los participantes, quienes, sin tener demasiado para decir, contestaron a su manera. "Te pido perdón públicamente si te sentiste ofendida o dolida, quiero que sepas que lo entiendo. También a cualquiera que se haya sentido ofendido. Jamás tuvimos la intención de burlarnos de una enfermedad, ni vino de un lugar de maldad. Los videos se descontextualizaron mucho, la gente le agregó mucho 'biribiri'", arrancó Spadafora intentando justificar lo injustificable.

Lola Latorre no fue mucho más allá: "Cuando vi el video dije:'qué boluda fui'. Soy una persona que me considero muy respetuosa. Quiero pedir disculpas porque tengo una abuela que tiene 81 años que estuvo enferma, y sé lo que es haberla acompañado. Queremos hacer todo para poder arreglar esta situación".

Moria Casán intentó involucrar a Yanina Latorre, pero Nacha Guevara la cortó en seco, de mala manera: "No quiero entrar en eso Moria, porque mi conversación es con ellos dos. Los demás se harán cargo de lo que les toca". Algo que, todavía, no pasó.