Cantando 2020: Para Nacha Guevara, Lizardo Ponce fue "el festival de la desafinación"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 00:58

La segunda pareja en salir al escenario del Cantando 2020 fue la compuesta por Lizardo Ponce y Lucía Villar. El influencer y su compañera brindaron una versión de "Hacelo por mí", de Ataque 77, y cosecharon opiniones muy diferentes de parte del jurado.

La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (4), quien el la última gala de cumbia había notado un cambio positivo en la actitud de Ponce y lo había calificado con un 8. En esta ocasión, la diva del café concert no fue tan piadosa: "Fue el festival de la desafinación, Lizardo. Lucía estuvo mejor, pero es un dúo, y cuando cantan juntos y hay desafinaciones, incomoda. Además, cuando le toca cantar al otro, se muere la energía. No es así. ¿Han visto a algún cantante aburrido y desganado hasta que llega su próxima parte? No. Hay que mantener la energía cuando le toca cantar al otro. Y es algo que les pasa a los dos. Por eso les cuesta mucho más, porque es como volver a empezar cada vez. No me gustó".

"El estilo de Lucía me gusta muchísimo y veo una evolución en Lizardo. Sí coincido con Nacha en el tema de la energía, pero me gustó", sumó Karina "La Princesita" (6). Oscar Mediavilla (3) agregó: "¿Por qué no te anotaste en un concurso de influencers? Lucía, cantaste bien, y Lizardo estuviste siempre cerca de la nota. Hay profesionales que cantan peor que vos. Si eso que él cantó, lo llevo al estudio y le paso un afinador automático, queda afinado. No fue dramático, pero se nota que no sos cantante. Estabas como en un campamento. No sé porqué pensaste que era divertido anotarte en un concurso de canto sin saber cantar". La devolución del productor musical no le gustó mucho al influencer, que destacó que su idea es divertirse y perder la timidez.

Por último, Moria Casán, dueña durante esta ronda de rock nacional del voto secreto, expresó: "Me encantó que Lizardo bajara ya al escenario con otro paso, pero la propuesta no me gustó. Él siempre tiene una actitud combativa y se pone bravo".

"Usá esa parte combativa ahí, en el escenario", aconsejó Guevara. Con un total de 13 puntos, el influencer consiguió una de las calificaciones más baja en lo que va de la ronda.