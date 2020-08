Cantando 2020: Nacha Guevara volvió a criticar a la producción

En medio de su devolución, Nacha Guevara volvió a hacerle una fuerte crítica a la producción del Cantando 2020 Crédito: Captura de video

Este martes por la noche, la segunda famosa en presentarse en el escenario de Cantando 2020 fue Adabel Guerrero. "Estoy feliz de volver", expresó la bailarina, y luego dio explicaciones sobre la elección de su tema, "Tan solo tú", una canción que Guerrero ya había cantado en su paso por el "Bailando por un sueño", una década atrás. "Este es otro equipo y otra versión", justificó.

Luego sí, acompañada por Leandro Bassano, brindó su nueva versión del tema popularizado por Alejandra Guzmán y Franco De Vita. La primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, quien se mostró molesta tanto con la propuesta como con la producción del programa. "No me gustó. ¿Qué sentido tuvieron los bailarines que salieron a hacer una maratón detrás de ellos? Fue muy raro. Tengo un problema con el sonido, que está muy grave y no puedo distinguir las voces de los que cantan", se quejó. Y agregó: "No me agregó nada. Es lo que ya vimos. Esta es la séptima noche que estamos acá, y vemos siempre lo mismo. Un poco más de creatividad".

Adabel, entonces, pidió a palabra para marcar que la mayoría de las críticas eran sobre cuestiones que no tenían que ver con sus elecciones ni con su desempeño. "Sí tiene que ver con vos que es más de lo mismo. Hace diez años que venís repitiendo, eso dice algo. Arriesgate", refutó la cantante de "Los patitos feos", y los calificó con un 4.

"Nosotros no tenemos nada que ver con los bailarines; yo no voy a pedir que los saquen, porque no los voy a dejar sin trabajo. No es mi trabajo plantear los pasos, la coreografía no tiene nada que ver conmigo... Si no, que incorporen un coreógrafo y que nos juzguen al equipo entero", propuso Guerrero, visiblemente ofuscada.

"Yo me di cuenta de que había bailarines cuando lo dijo Nacha. Estaba muy concentrada escuchándolos. Son uno de los pocos que apostó a lo emocional. Me gustó. Adabel mejoró un montón, pero no tiene que usar tanto la voz de pecho, porque así se va a lucir más", agregó Karina, "La Princesita" (8), diferenciándose de su compañera de estrado.

Pepito Cibrián (8) siguió por el mismo camino: "Tampoco vi a los bailarines, los vi a ellos. Estoy en desacuerdo. Si una cantante tiene un tema que lo avala durante mucho tiempo, no le podés pedir que no lo cante más. Me parece perfecto lo que hizo Adabel. Es como pedirle a Liza Minnelli que no cante 'Cabaret'. Solo critico el color de la pollera, que es horrible", expresó.

"A mí me pasó lo mismo que a mis compañeros: nunca vi a los bailarines. Leandro, me encantó tu voz. Todavía les falta conexión"; agregó Moria Casán. Fiel al estilo confrontativo y afilado que la hizo famosa durante el siglo pasado, Moria disparó luego una ola de críticas que tuvo como destinatarias a su compañera, Guevara, a quien llamó "la master class" y a la conductora, Laura Fernández, a quien llamó "pulpito" y le pidió que no hable tanto. Minutos después, protagonizaría otro desplante con amenaza de renuncia incluida.