Cantando 2020: la noche en la que Dan Breitman se transformó en Danna

Los conductores de Cantando 2020, Angel De Brito y Laurita Fernández, lo presentaron, pero su aparición generó cierto desconcierto en el estudio. Es que, para este viernes, Dan Breitman decidió caracterizarse como "Danna", su versión drag. Luego de repartir productos de cotillón entre los miembros del jurado, el actor brindó una desopilante versión de "Que vengan los bomberos", el éxito de Daniela Romo, junto su compañera Flor Anca.

Tras escucharlos, la dueña del voto secreto, Nacha Guevara, expresó: "Esto es para que uno se divierta y te haga mover el cuerpo. Y lo lograron con creces. Me encantó. Insisto en cómo te libera estar encubierto por un personaje".

Karina "La Princesita" (9), a su vez, comenzó explicando que no tenía "mucho para decir", y fue interrumpida por De Brito. El conductor, molesto por las continuas críticas del jurado hacia las canciones de esta ronda, que la producción denominó como "carnaval carioca" y engloba a "esos temas que no faltan en la fiestas", amenazó con convocar a Pampita Ardohain como jurado, porque "da devoluciones de 20 minutos".

Luego, marcó que notaba cierto prejuicio en los encargados de juzgar a los participantes, pero Karina aseguró que estaba feliz con esta nueva ronda. Y con respecto a lo que acababa de ver, completó: "Trajeron la fiesta al escenario. Me encantó. Voy a guardar mi mejor nota para lo que más me sorprenda".

"Este es un tema que hizo muy popular Daniela, y yo tuve la oportunidad de conocerla en México. La interpretaron súper bien, lo que requería la canción ustedes lo hicieron. Fue gracioso", indicó Oscar Mediavilla (10). Y sumó su queja: "Si me dijeran que esta es la única música que tengo que escuchar hasta el día en que me muera, me suicido, pero en este caso, me generó alegría y me pareció fantástico".

Por último, Moria Casán (8) indicó: "Danna y Flor, se los ve muy bien. Yo le hubiese dado un tinte más caricaturesco al personaje, porque parecés una señora alemana regia. Me gustó mucho lo que hicieron, porque bailé todo el tiempo, pero a Dan le falta algo que le expanda la alegría. No tengas prejuicios. Me gustó mucho, pero no me mató".

