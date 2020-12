Cantando 2020: la noche en la que Miguel Ángel Rodríguez volvió a imitar Crédito: Prensa LaFlia

18 de diciembre de 2020 • 01:53

Y una noche, Miguel Ángel Rodríguez volvió a las imitaciones. En una nueva gala de ritmo libre en Cantando 2020, el actor decidió interpretar un tema de Rubén Rada y lo hizo íntegramente caracterizado como el músico uruguayo.

Luego de cumplir su promesa y regalarle una cama a Poroto, el gato de Nacha Guevara, Rodríguez y Lula Rosenthal cantaron "Sera imposible" y tras escucharlos fue la exconductora de Me gusta ser mujer la primera en dar su devolución.

"Varias cosas me gustaron: la elección del tema fue muy oportuna y que ustedes trabajan mucho para eso. Vos, Lula, deberías ser negra, porque te queda divino y cantás diferente. Fue muy alegre el tema. No les voy a poner una nota muy alta porque van a decir que me han sobornado", consideró, y los calificó con un 9.

"Ustedes son muy funcionales a lo que les toca hacer, son grandes artistas y se adaptan, pero en estas instancias finales, no voy a evaluar tanto el desempeño vocal, voy a poner una nota de acuerdo a si me gustó o no. Y la verdad es que no me volvió loca", agregó Karina "La Princesita", dueña del voto secreto. Oscar Mediavilla (10), a su vez, expresó: "El Negro es uno de los artistas que más admiro. Es un capo absoluto. Miguel Ángel y Lula, son una de las parejas que laburan, que buscan, que trabajan mucho, mucho más que la mayoría. Siempre hacen cosas extra. Lula es una excelentísima cantante y él se las rebusca y hace todo. Me gustan ustedes y que estén en este concurso".

"¡Qué bien lookeados están y qué bien la gente de maquillaje, que logró esos colores! Cada vez avanza más el show. Traen una potencia escénica única. El Negro Rada que es de Uruguay, un país que amo, y cantaba la canción de mi talk show. Me encantó la potencia, el profesionalismo, el respeto. Se ocupan para después no preocuparse. Me estimulan y me motivan", cerró Moria Casán (10).

