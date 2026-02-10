Este lunes 9 de febrero hubo una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe). En esta oportunidad, fue Miguel Ángel Rodríguez, quien quedó eliminado por el jurado.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Wanda Nara junto al jurado de MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, lunes 9 de febrero?

Luego de un desafío muy particular, donde los jugadores tuvieron que cocinar una centolla, el jurado se expresó en tanto a quiénes prepararon los mejores platos y, también, los peores. Por ejemplo, Susana Roccasalvo recibió críticas por el acompañamiento y a Andy Chango le celebraron el plato agridulce que cocinó.

Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez quedaron mano a mano frente al jurado al haber cocinado los dos peores platos de la noche. Al nombrar al actor como el siguiente eliminado, el artista se mostró con cara de sorprendido y, desconcertado, dijo: “¡Epa! ¿Por qué a mí?”.

Si bien fue una sorpresa tanto para los participantes como para la conductora, los jurados destacaron la actitud del actor frente a las cámaras. “No sé cómo llegaste hasta acá, pero me hubiese gustado que sigas un poco más. Te voy a extrañar”, le dijo De Santis.

Betular, por su lado, destacó que siempre hace falta una persona como él en los equipos de cocina, por su humor y energía. Martitegui, por su lado, marcó que va a quedar un gran silencio en el programa tras su partida.

Qué dijo Miguen Ángel Rodríguez

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el último eliminado.

, actor, fue el último eliminado. Rusherking , cantante, fue el anteúltimo eliminado.

, cantante, fue el anteúltimo eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

Se va Miguen Ángel Rodríguez

Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias ―que justo había sido eliminada la semana anterior―, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.