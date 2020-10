Oscar Mediavilla contó en vivo que lo hostigan por teléfono

Como en cada programa, Oscar Mediavilla ocupó su lugar como integrante del jurado del Cantando 2020, pero en la noche del miércoles se mostró intranquilo y molesto en reiteradas ocasiones ante las insistentes llamadas y mensajes poco amigables que dijo estar recibiendo en su celular.

Su teléfono sonó y sonó en los momentos de sus devoluciones y el productor y empresario apuntó a los amigos y seguidores de Alex Caniggia, con quien mantuvo un tenso cruce dentro del certamen, como posibles autores de este acoso.

"Me están llamando por teléfono, no los voy a poder atender. Me insultan los amigos del chico que se fue. Todos los fans. Es que les duele. Cuando llamen de nuevo. porque insisten", apuntó primero, mientras intentaba impedir, con la vista fija en el aparato, el ingreso de llamadas.

"Toda la gente que tiene ganas de insultarme en las redes, les paso: @omedaivilla. Atiendo las 24 horas", agregó el jurado. Y aclaró que se filtró su número. "Tengo el dedo gastado (de tanto rechazar comunicaciones), pero tengo tres números", aclaró.

Alex Caniggia y Oscar Mediavilla tuvieron un fuerte enfrentamiento semanas atrás, tras el cual el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia renunció al certamen. En una de sus devoluciones, el productor musical había advertido al concursante sobre el uso de las "malas palabras", al afirmar: "No es necesario que seas tan zarpado, ni tan guarango porque eso no te hace más vivo, te hace más tonto. No te hagas el gil haciendo estupideces". Caniggia, entonces, le respondió: "No sos el productor de los Guns N' Roses". Y Mediavilla replicó: "Sos un marmota y un salame. No existís. No sos nada".

La tensión entre ambos continuó después con mensajes cruzados en las redes sociales, que no hicieron más que acrecentar el cnflicto entre ambos.

