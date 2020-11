Nacha Guevara ironizó con querer tener la carrera de Las primas Crédito: Prensa LaFlia

21 de noviembre de 2020 • 01:52

Durante la noche del jueves en el Cantando 2020, Flor Torrente presentó un número basado en "Saca la mano Antonio", el recordado tema de Las Primas. Y en la devolución, que no fue de las mejores, Nacha Guevara y Oscar Mediavilla comentaron que no les gustaba la música de ese grupo. Esa opinión generó una inesperada polémica: ayer, varias de Las primas salieron al cruce de esos dichos.

Al momento de leer el voto secreto, Ángel de Brito y Laurita Fernández quisieron darle a esos miembros del jurado su derecho a réplica, y la primera en tomar la palabra fue Nacha. Ante todo, Laurita le preguntó si, como había dicho una de Las primas, su crítica tenía que ver con que ella en realidad sentía envidia de no haber formado parte de esa banda, y Guevara con ironía respondió: "Tienen razón, lo hubiera adorado. Toda mi carrera fue una aspiración para llegar a ese nivel artístico, y no lo logré, no pude. Lo lamento. Yo creo que podría intentarlo, si ellas me proponen enseñarme en una masterclass".

Por su parte, Mediavilla se mostró muy molesto, sobretodo porque a él lo acusaron de "verse" con una de ellas a escondidas: "Entrar en esto y prestarme a semejante bizarreada es un poco incómodo. Una cosa es jugar, como está jugando Nacha, que está contando un historia graciosa, y otra cosa es pasarse de rosca. Son situaciones que deberá resolver alguien. Yo no tengo nada que ver y todo esto viene a cuento de que dijimos que no nos gustan La primas. Si creen que fui despectivo es un problema que tendrán que resolver con un terapeuta".

Más adelante, Mediavilla continuó: "En esa época yo tocaba rocanrol. Es imposible que me gusten Las primas. Nosotros hablábamos de la represión, de los desparecidos, eran épocas difíciles, no es joda esto. Y, de golpe, me ensucian a mí en cosas que no tengo absolutamente nada que ver; entonces, me parece un poco feo entrar en esos temas".

En ese momento, Ángel informó que Las Primas se presentarán en el programa el próximo viernes. Inmediatamente, Nacha concluyó: "Vieron chicas al final sacaron un bolo".

