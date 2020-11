La indignación de Las Primas con Oscar Mediavilla y Nacha Guevara por sus dichos en Cantando 2020

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de noviembre de 2020 • 17:17

El jueves por la noche, Florencia Torrente y Michel Hersch se lucieron en Cantando 2020 con una divertida interpretación del clásico de Las Primas, "Saca la mano Antonio". Sin embargo, parte del jurado se mostró poco conforme con el tema que a la pareja le tocó por azar: Nacha Guevara consideró al tema "un símbolo de la decadencia cultural de los 90", al tiempo que Oscar Mediavilla aseguró que odiaba a la agrupación femenina de pop bailable porque él "tocaba rock and roll".

Por supuesto que los dichos en el ciclo producido por Marcelo Tinelli no pasaron desapercibidos para algunas de las integrantes de Las Primas, que desde distintos programas se dedicaron a contestarles y a reivindicar el espíritu festivo de la agrupación que brilló a mediados de los 80.

"La música popular es el pueblo, y si la gente decide que una canción le gusta, le gusta. A mí me dolió lo que se dijo ayer en el programa", aseguró Daniela Mori, exintegrante de la banda. "Lo que más me dolió es la falta de respeto a la música popular. Hay muchísimas canciones que pegan y que no fueron compuestas por Beethoven ni por Mozart. Me duele que Mediavilla haya sido tan despectivo diciendo que odiaba a Las Primas".

"Nacha dijo que fue una banda de los 90 y no, Las Primas se crearon en 1985. Yo la respeto mucho a Nacha como artista de comedia musical, pero no es tan fácil hacer un éxito tan grande. Las nuestras eran letras simples, eran divertidas, no tenían un doble sentido violento", agregó luego la intérprete de "Endúlzame que soy café" en Hay que ver.

Horas más tarde, otra integrante de Las Primas, Verónica Testa, también apuntó contra Mediavilla: "Está despechado y se la agarra con todas Las Primas porque se veía con una de ellas en un spa mientras estaba casado con Patricia Sosa. Se veían seguido en un spa, y salían. Sé que él no estaba soltero en ese momento".

Sobre Nacha Guevara, Testa aseguró: "Nacha nos tiene envidia y discrimina la música popular, la cumbia. Vi que se estaba moviendo cuando cantaban el tema, o sea que le gustó. Quizá Nacha quiso ser una de nosotras y no pudo. No me gusta que le falten el respeto al grupo".

"Yo era madre soltera y tenía que darle de comer a mi hija y a mi madre y el grupo me ayudó mucho. Me da mucha bronca que esta gente nos trate como si fuéramos las peores. Sobrevivimos y nos ganamos el mango como pudimos. El grupo fue mi sostén", señaló en Confrontados. "Cuando escuchaba la devolución me daba una bronca tremenda. Los niños nos amaban y toda la familia bailaba nuestras canciones. Ponés un tema nuestro y todos se levantan de la silla".