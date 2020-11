Cantando 2020: Pablo Ruiz y una noche "power", pero con sabor a poco

Pablo Ruiz lucha por conquistar al jurado Crédito: Prensa LaFlia

24 de noviembre de 2020

"Venimos power", expresó Pablo Ruiz cuando llegó a la pista del Cantando 2020. Acompañado por Melina de Piano, la pareja intentó conquistar al jurado al ritmo de "Échame la culpa", pero los especialistas se mostraron algo disconformes.

En la devolución, Nacha Guevara opinó que el arranque fue difícil, pero que Pablo "enganchó muy seguro y perfecto". Respecto a Melina, comentó: "No le entiendo cuando canta. Le falta articulación, ojo con eso" (7). Karina "La Princesita" Tejeda opinó que la energía no fue constante: "Hablo de la seguridad. Había entradas musicalmente bastante difíciles, y estaban muy atentos en entrar correctamente. A mí Meli me gusta, estuvieron bien los dos, pero pudieron haber estado mejor" (7).

En su turno, Oscar Mediavilla consideró que hubo una mejora en la pareja, pero concluyó: "Pasó bien, no pasó mal. Pero por ahí no es porque hayan estado mal ninguno de los dos, sino porque el resultado no es una cosa así como para arrancarme los pelos" (voto secreto). En último lugar, Moria Casán consideró que el show "estuvo encorsetado" y aseguró que no le gustó el número (5). Con respecto al bolillero, el azar les jugó a favor y si bien no les sumó, tampoco les restó el valor total.

