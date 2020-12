Cantando 2020: la canción de Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari que hizo llorar a La Princesita Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 00:38

Este miércoles, otra vez los encargados de abrir una nueva ronda en Cantando 2020 fueron Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari. Tras haber interpretado "El meneaíto", los participantes optaron en esta ocasión por una balada: "Entra en mi vida", de Sin Bandera. La puesta terminó con una propuesta simulada de casamiento que emocionó hasta las lágrimas a Karina "La Princesita".

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (10). "Siempre es una alegría tenerlos acá. Funcionó la sorpresa. Estupendos los dos, son un fenómeno. Estaba pensando que las mejores voces de este Cantando son de la música tropical. Hay que pensar en eso. Son flexibles, versátiles... Hay que prestar atención a lo que ocurre ahí".

"Quería gritar a los cuatro vientos. ¿Alguien quiere que le ceda el voto secreto? El casamiento me genera ganas de llorar. Es algo que sé que no me va a pasar nunca. Pero veo a alguien casándose o pidiendo la mano y lloro. Me gusta verlo en los demás y que sean todos felices. Vocalmente precioso y, encima, sentido. Es mi banda favorita y hay que empatar lo que ellos hacen. Me encantó", agregó, a su vez, Karina.

Oscar Mediavilla (10) estuvo de acuerdo. "Rocío es una inmensa cantante. Es una brisa espectacular... Los dos nos hacen sentir muy bien. Rodrigo, a quienes Dios les da un don tan tremendo le pone pruebas, y creo que vos te diste cuenta de que te lo merecés. Sos uno de los cantantes más elegantes que yo he escuchado en mucho tiempo. Me gusta como modulás y el vibrato que usás", expresó.

Por último, Moria Casán (7), como de costumbre, estuvo en desacuerdo con sus compañeros: "Es el día en que más me gusta cómo están vestidos, sobre todo Rocío. Está más derechita y cada vez menos 'Carlitos'. Lo que no me da es el romanticismo, el casamiento es anacrónico. No entendí mucho la canción. Me la bajó".

Conforme a los criterios de Más información