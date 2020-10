Cantando 2020: Qué opina hoy Nacha Guevara del desempeño de Lizardo Ponce

Al comienzo del Cantando 2020, Nacha Guevara y Lizardo Ponce protagonizaron uno de los primeros cruces dentro del certamen. Por entonces, la cantante criticaba al joven concursante por estar enfocado en su apariencia y en su "ego", remarcándole que hacía "pavadas que no le servían" y dejándolo al borde del llanto. Sin embargo, las aguas han cambiado y el influencer se ha ganado la estima del jurado.

Tras una conmovedora interpretación del tema "No te apartes de mí", de Vicentico, que cantó junto a una deslumbrante Antonela Cirillo en voz y teclados, Lizardo recibió unas devoluciones muy emotivas.

Nacha se refirió primero "al lindo momento que crearon" ambos participantes hacia el final de la velada. "Hacen falta estos momentos, la música es de muchas maneras", comentó. Y, a continuación, destacó las aptitudes de Cirillo como cantante. "Tenés mucho talento, deberías estar al frente de muchas cosas y debería haber alguien sensible en este mundo de mierda de la música que fabricamos hoy que se diera cuenta del talento de esta mujer y que produjera algo interesante y la mandara al frente, porque se lo merece", manifestó la intérprete de "Mi ciudad".

Finalmente, la artista se centró en el crecimiento que considera que ha experimentado Lizardo Ponce a lo largo de estos meses. "Estuviste bien, chiquito pero bien. ¿Sabés qué me gustó? Cómo disfrutaste de que tu compañera lo haga tan bien, eso habla muy bien de vos: cómo la mirás... Y estás más afinado y estás muy elegante. Me encantó, fue un momento de la noche que me tocó, porque hubo mucha sensibilidad", valoró y puntuó a la pareja con un 9.

Karina La Princesita también expresó su admiración por Antonela Cirillo, aunque remarcó algunas "desafinaciones" por parte de Lizardo y le recriminó no haberse implicado más en su interpretación. "Tus partes no las cantaste, no sé si fue por emoción, pero bueno, la música tiene eso, hay cosas que hay que hacer previo para que no pasen en vivo", recomendó.

Oscar Mediavilla destacó la elegancia en la vestimenta elegida por la pareja y agregó: "Anto, cantás super bien, increíble. Fue un buen momento, detalles siempre podemos encontrar, hay cosas peores, en tu caso, Lizardo, pero sé que le estás poniendo garra y todos los días subís un poquito. Sos muy simpático, y la vida es así, llena de momentos", zanjó el jurado.

