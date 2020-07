Cantando 2020: tras el cruce, Lizardo Ponce sube la apuesta y le dedicará su próxima actuación a Nacha Guevara Crédito: Prensa Laflia

El debut de Lizardo Ponce en el Cantando 2020 trajo una de las primeras polémicas del certamen. El influencer tuvo un cruce de palabras con Nacha Guevara, quien a la hora de evaluarlo lo criticó por estar enfocado en su apariencia y en su ego, remarcándole que hacía "pavadas que no le servían" y dejándolo al borde del llanto. Horas después de su presentación, el joven visitó el piso de Los ángeles a la mañana para hacer su descargo.

"Cuando volví a mi casa me quedé leyendo los mensajes de la gente y fue como un cumpleaños, la verdad es que todo terminó bien", reconoció conforme con su desempeño. "Yo tenía dudas de si me iba a querer ver o no, pero lo vi y siento que la pasé bien en el momento y que la pasé bien después. Tenía mucho miedo, así que haber terminado la presentación ya para mí fue un 10, porque venir después de Sofi Morandi y Miguel Ángel Rodríguez es mucha presión".

Si bien Lizardo reconoció que admira a Nacha y respeta su opinión, se mostró un poco dolido por su devolución. "Que en una canción de 1 minuto 20 detecte todas esas cosas me pareció un poco fuerte, no me lo esperaba, pero igual entiendo sus palabras y lo acepto, por supuesto", dijo antes de ponerse más picante. "Ellos también ven lo que quieren ver. Meter la tecnología en todo... ¿Qué tiene que ver lo que hago en Instagram con lo que hice ahí? Para mí fue todo un logro, estoy orgulloso de mí y de todo el equipo".

"Yo voy a divertirme, no pienso ser artista y no tengo ganas de serlo. No quiero estar en un escenario, ni cantar. Soy periodista y quiero hacer lo que vengo haciendo. Me sumo a esto para divertirme, porque me lo propusieron, porque es trabajo y porque por suerte tengo gente que me está bancando y está contenta con lo que hago", aseguró antes de contar por qué le pidió más explicaciones a Guevara. "Quería saber que tenía para decir, por qué me pone ese puntaje y por qué con los otros fue tan generosa y conmigo no tanto. Cuando me dijo que yo hacía pavadas en las redes lo tomé medio mal, porque vengo hace un montón de tiempo trabajando, no empecé ayer haciendo un vivo".

A pesar de todo, volvió a repetir que valora la devolución de quienes tienen que puntuarlo. "El jurado de ayer me encantó, pero me gustaría que sean iguales con todos", reflexionó. "Más allá de todo, a Nacha la respeto mucho, tomo todo lo que dijo y lo mejoraremos".

Tratando de descontracturar un poco, Lizardo contó cual será la próxima canción que interprete, y volvió a tirarle un palito a la jurado. "Voy a cantar La cobra, dedicada a Nacha", dijo entre risas. "Después de haber sufrido en la primera gala, la cobra viene a darlo todo. Va a ser como mi renacer en el cantando".