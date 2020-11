Jey Mammon junto a Carla del Huerto Crédito: Prensa LaFlia

La noche del viernes comenzó con Jey Mammon como principal estrella. El comediante llegó a la pista del Cantando 2020 acompañado de Carla del Huerto, y sin demasiada previa se entregó a la interpretación de "Castillo azul".

En la devolución, Nacha Guevara los felicitó, les dijo "muy bien cantado" pero les preguntó: "¿Cuándo vamos al otro escalón? Quiero que me pases alguna emoción, alguna cosa del corazón, ir a otros lugares, lugares desconocidos. No hubo sensualidad. Y con el cuerpito, parate más derecho, y eso no es solo para acá, es también para tu vida. Cantaron muy bien, pero yo quiero más" (7). Y ante esa devolución, Jey dijo entre risas que mirar con deseo a una mujer, como hizo durante el número, le era un territorio bastante desconocido. Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda aseguró que le encantó, y que ella sí creyó la sensualidad del acting (9).

En su turno, Oscar Mediavilla coincidió en los elogios, aunque se divirtió sugiriendo que él tampoco creyó demasiado en el ida y vuelta entre Carla y Jey (voto secreto). En el cierre, Moria Casán comentó que el número no la entusiasmó mucho, y le dijo que debía modificar su postura corporal, porque parecía una actitud propia de su época de monaguillo. Mammon aclaró que él nunca fue monaguillo, y entre risas agregó: "Pero soy amigo del Papa, ¿eso suma puntos?".

Cuando llegó el turno del temido bolillero, Jey confesó: "Desafortunado en el juego, y en el amor". Y el azar efectivamente nos los favoreció, restándole tres puntos.

