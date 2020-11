Cantando 2020: Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz brillaron con "Jijiji"

Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz brillaron con su versión de "Jijiji" Crédito: Prensa LaFlia

17 de noviembre de 2020 • 01:45

Comenzó el ritmo desafío, en el que los participantes deben interpretar una canción según lo que les tocó por azar. Y los encargados de abrir la pista fueron Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz, que debieron entonar "Jijiji", un verdadero clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Cuando entraron en la pista, los conductores los felicitaron por su look ricotero y, sin más preámbulo, los interpretes se metieron de lleno en la prueba.

A la hora de la devolución, Flavio Mendoza felicitó a la pareja y destacó: "Ella y él cantan increíblemente bien, pero la dicción que tienen me parece exquisita. Está muy bien chicos, me gustó" (8). Karina "La Princesita" Tejeda se sumó a los elogios, felicitó a Rodrigo "por su rango vocal", y detalló: "Es lindo no escucharte constantemente arriba" (voto secreto).

En su turno, Oscar Mediavilla opinó que la pareja tiene "voces amables" y subrayó "lo bien que empatizan". Además, coincidió en que Rodrigo tiene una gran amplitud en su registro: "Son el aire fresco que necesita este concurso" (10). Por último, Moria Casán concluyó: "Esta pareja tiene un fuego sagrado, y rockearon brutal, con mucha autoridad, es una pareja con actitud, con garra, con fuego. Mandaron tanta luz a la pista, que ahora necesito anteojos oscuros" (10).

