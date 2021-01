Cantando 2020: solo a Karina La Princesita le gustó la propuesta de Cachete Sierra Crédito: Prensa LaFlia

Junto a su fiel amiga Marta, y luego de haber zafado del último duelo, Agustín "Cachete" Sierra regresó a la pista del Cantando 2020. Pero antes de que el actor saliera a escena, su famosa perra conoció a La Queen, la mascota de Karina "La Princesita". El encuentro fue más bien breve y distante. Luego, sí, Cachete e Inbal Comedi contaron que les gustaría llegar a la final con Brian Lanzelotta y Ángela Leiva. "Para mí son como Lionel Messi y Lucha Aymar", reveló él.

Tras escucharlos brindar una versión de "Sin documentos", de Los Rodríguez, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (6). "¿Viste que te dije que hay días que sí y días que no? Hubo muchas desafinaciones. Hoy fue un día que no. Además, el tema no estuvo a la altura de lo que estamos viendo. Los campeones se ven los últimos 1000 metros. Hoy no fue una noche afortunada, pero eso puede pasar".

La dueña del voto secreto, Karina "La Princesita" agregó: "Hasta ahora pasaron varias parejas y no hubo nada que me encantara... En este caso, para el nivel vocal de 'Cachete', me parece que estuvo bien". Su devolución fue celebrada por la pareja, que recuperó el optimismo.

Oscar Mediavilla (6), en tanto, expresó: "A esta altura del baile, esta no es la canción. Si él encontró una veta en la que parece rendir y aparecen con una canción con fraseos largos... Yo no creo que a nadie le encante este tema". Luego, cuando los conductores le hicieron notar que estaba criticando uno de los hits más notables de Calamaro, el productor retomó: "Yo trabajé con Andrés Calamaro, eh. Fui a su casa tantas veces... Me mandaban de la discográfica a su casa para que termine su disco y no lo terminaba nunca. Es un gran amigo y un gran tipo. Pero con este tema no movilizamos nada. A vos te quiere mucho el público... Analicen bien el repertorio".

Moria Casán (2), a su vez, se enfocó en la coreografía: "Soy fan de los dos desde el comienzo, pero acá, en esta performance, lo único que me gustó fue la resbalada del principio y el movimiento del final. Por suerte, ella se salvó de que él le pegara un pisotón. A mí también me encanta Calamaro, tiene una voz calentita y es un encanto de ser humano. Pero le faltó la dinámica de la canción. Él hace siempre el mismo pasito".

