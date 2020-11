Cantando 2020: en el súper duelo, Dan Breitman venció a Martín Baclini Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 00:50

El tercer round del súper duelo de Cantando 2020 estuvo protagonizado por Dan Breitman y Flor Anca contra Martín Baclini y Jéssica Abouchain. Mientras que la primera pareja versionó el tema de Fabiana Cantilo "Mary Poppins y el deshollinador", el empresario rosarino y su compañero eligieron "Ahora quien", de Marc Anthony.

Como en las instancias finales del "Cantando por un sueño", en esta nueva modalidad de la competencia, el voto está a cargo íntegramente del jurado, que decide quién pasa al próximo ritmo y quién deberá seguir luchando por un lugar en la competencia. Tras escucharlos, Karina "La Princesita" se decidió por la primera pareja y expresó: "Martín, sin ser cantante, no desafinás tanto, pero Dan y Flor hicieron lo mejor de la noche".

Oscar Mediavilla coincidió: "Dan y Flor estuvieron mejor que nunca. Jéssica es un bombonazo y Martín progresó muchísimo". El productor también votó a Breitman y Anca.

Moria Casán agregó: "Se nota otra energía. Me gustó mucho la pareja número uno, lo hacen todo perfectito, pero me sorprendieron mucho Martín y Jéssica. Él no desafinó y ella es una bomba". La exvedette se inclinó así por la pareja dos.

"Jéssica sos una bomba. Martín, o usá corpiño o enderezá la espalda. Cantaste mucho mejor de lo que empezaste, pero ellos dos son unos monstruos, son increíblemente perfectos", sumó Flavio Mendoza, juez invitado, que también votó por Breitman y Anca.

"Dan, por primera vez, se derritió un poquito el hielo. Hubo un brillo en los ojos y conexión. Lo hicieron divinamente. La pareja número dos están mucho mejor que al principio, hay mucho progreso", cerró Nacha Guevara, que se inclinó por la pareja número uno.

Conforme a los criterios de Más información