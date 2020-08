Cantando 2020: la versión de Fede Salles y Cande Molfese de "De música ligera" no convenció al jurado Crédito: Prensa LaFlia

28 de agosto de 2020 • 01:42

"Lo llevamos bien, con vértigo", confesó Federico Salles al salir al escenario de Cantando 2020 junto a su compañera, Cande Molfese. La pareja, que es una de las más festejadas ritmo a ritmo por el jurado, este jueves brindó una versión de "De música ligera", el éxito de Soda Stereo.

Luego de escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara. "Fede, cantás divino y tu lenguaje corporal siempre acompaña lo que estás diciendo. Esta vez, sentí que las dos voces estaban compitiendo en la tesitura. Tal vez esto se hubiera podido corregir con más ensayos. De todos modos, ustedes siempre están bien", indicó.

Karina, "La Princesita", a su vez, consideró: "Siento que Cande tenía que romper con su rol de actriz de programas para chicos, jugarse a hacer cosas nuevas con la voz, y en las últimas dos galas lo está haciendo. Fede me gusta siempre".

"Mirarlos me pareció buenísimo, escucharlos también, pero Cande fluctúa un poquito con la afinación", sumó Oscar Mediavialla (6).

Por último, Moria Casán, dueña durante esta ronda de rock nacional del voto secreto expresó: "Esta pareja me queda siempre por l mitad. Están bien los dos, pero no me provocan nada. Necesito que me conmuevan. Es sosos. Entiendo que son profesionales, pero no me gustó".