Cantando: volvió "Danna" Breitman, pero esta vez no logró cautivar al jurado Crédito: Prensa LaFlia

23 de diciembre de 2020 • 00:39

Cuando todo indicaba que la producción había decidido desechar ese recurso, volvieron a Cantando 2020 las cámaras ocultas. En este caso, la víctima fue Dan Breitman y el cómplice fue el locutor del programa y notero de La previa de Cantando, Martín Salwe, con quien el actor ya había protagonizado un fuerte enfrentamiento.

Luego de ver la "broma", el actor, otra vez montado como "Danna", y su compañera, Flor Anca, brindaron su propia versión de "Mujer latina", uno de los primeros éxitos de Thalía.

Tras escucharlos, Nacha Guevara (7) explicó: "Bailaron mucho, cantaron bien, pero un tema así. ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está el riesgo? Yo los he visto hacer cosas mejores y este no es el momento de ir para abajo, sino para arriba. Si no se ponen las pilas, esto así no va a andar. Tienen con qué. ¿Por qué no lo usan?".

A su vez, Karina "La Princesita" (8) agregó. "A mí me dio miedo cuando escuché que iban a hacer esta canción, que todos la tenemos tan relacionada con Thalía. A mí me gustó, porque es muy difícil cantar este tema y manejar el aire. Además hicieron más de lo que pedía la canción".

"Ustedes son mucho más que esta canción. Fue un gran error elegirla. Flor puso toda la garra corporal e interpretativa y Dan intentó hacerlo, pero se olvidó la mitad en su casa. Son dos grandes artistas, pero si eligen mal la canción. Me da pena que desaprovechan esta oportunidad. Traten de emocionar. Trabajen para hacerlo. La mayoría de los que vienen a zafar, se están yendo, y ustedes no vienen a zafar. No empiecen a hacerlo ahora", indicó el dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla.

"Me gusta porque hay un desafío. Ese montaje en Dana le da fuerza a Dan, lo ayuda y le permite un dominio de la pista que de otra manera no tiene. Flor tiene toda la fuerza del mundo, mucha pila. Son estéticos y me brindan siempre show", cerró Moria Casán (10).

