Carlos Perciavalle, sobre Antonio Gasalla: "Es un poco misógino"

Carolos Perciavalle opinó sobre los últimos escándalos portagonizados por Antonio Gasalla y aseguró que siempre fue un poco malhumorado y misógino

9 de enero de 2020 • 22:20

Desde Punta del Este, Carlos Perciavalle pasó por el móvil de Incorrectas e hizo referencia a su colega y excompañero Antonio Gasalla. "Lo veo como lo que siempre fue, un actor maravilloso, único, incomparable. Siempre fue un poco malhumorado, no es de ahora", disparó.

"Cuando hacíamos teatro juntos, el me decía: 'no demos notas porque vos quedás como el bueno y yo como el malo'. Aparte, arriba del escenario creía que me mandoneaba, pero no era así. Creo que es una forma de ser y así llegó al estrellato. Es único", expresó el humorista que durante varios años compartió formó con Gasalla una de las duplas teatrales más celebradas.

Tras confesar que nunca entabló una relación mucho más allá de lo laboral con el capocómico, Perciavalle agregó: "No tengo tanta intimidad con él. Hemos compartido muchos años de trabajo, pero hay cosas que si pregunto y no me contesta dejan de interesarme". En cuanto a quienes aseguran que Gasalla ya está "gagá", opinó: "No creo que esté en decadencia. Hasta que se muera va a tener ese atractivo que interesa. De hecho, estamos hablando todos de él".

Y si bien no quiso meterse de lleno en la polémica, el actor contó que siempre fue un poco misógino en sus creaciones. "En sus personajes, la mujer siempre fue un ser inferior. Es un maravilloso actor pero siempre la deja así a las mujeres. Es un poco misógino. A lo largo de mi vida, yo he tenido mujeres maravillosas alrededor como China Zorrilla, Moria, Irma Roy", señaló diferenciándose de su colega.

Minutos después, el humorista hizo referencia a los polémicos dichos de Susana Giménez , en los que mandaba a los pobres a trabajar al campo. "A Susana no la ví, ni tampoco hablé de lo que pasó con su nieta. Me parece que con su comentario me está copiando el monologo de los pobres que hago desde hace 50 años. Creo que no tiene la inteligencia de Moria, pero tiene una gran viveza. Ella aparentemente es muy espontánea y dice lo que piensa, pero no sé si es lo que realmente piensa", remató sin querer tomar partido al respecto.