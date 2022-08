Celeste Carballo, sobre su participación en Canta conmigo ahora: “Es surrealismo puro, ni yo puedo creer que estoy ahí”

Hace un par de semanas, los televidentes de Canta conmigo ahora, la apuesta fuerte de eltrece y Marcelo Tinelli, se sorprendieron con una nueva presencia entre los cien jurados, el de la cantante, música y compositora Celeste Carballo. La autora de “Una canción diferente”, una de las grandes referentes del rock y del blues, fue ganando protagonismo gracias a sus devoluciones, pero también a sus caras y sus gestos a la hora de escuchar a los participantes y parece estar disfrutando del juego que propone el programa. Sin embargo, en una reciente entrevista confesó: “Ni yo puedo creer que estoy ahí ni entiendo por qué me llamaron”.

“¡Es surrealismo puro!”, definió su presencia en el ciclo. Y contó por qué dedició aceptar la propuesta: “En realidad, me llamaron para que estuviera una semana y yo me dije: ‘Bueno, es una semana. No pasa nada’. Yo sabía que la mayoría de los chicos y chicas que están en el jurado son cantantes de comedia musical, y yo siempre los quise tanto... Los admiro mucho y me quieren mucho también, desde muchísimo tiempo, desde antes de que me hiciera conocida, desde antes de escribir ‘Es la vida que me alcanza’, inclusive. Desde toda la vida, con la gente que canta en comedia musical nos queremos”.

“Yo sabía que estaban todos ellos y no tenía ningún prurito; para nada... Y me dije: ‘¡Vamos a jugar!’. Mi hermana, que ve el programa, me dijo que eran buenos los cantantes que se presentaban, y a mi hermana le creo. Yo no miro tele, pero por mala onda, sino porque no tengo tiempo. Entonces, no sabía de qué iba el programa. Me jugué”, explicó, en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas.

“Fui una semana y cuando esa semana terminó, me vuelven a llamar. ‘¡Me mandé alguna!’, pensé. Y no... Me dijeron que estaba toda la producción muy contenta con mi presencia, con mis respuestas y mis devoluciones. Y me dijeron que querían que siga en el programa. Y dije: ‘Bueno, dale’”, adelantó.

Sobre su experiencia en el programa, indicó: “La primera semana fue de investigar un mundo completamente nuevo para mí, porque nunca había ocupado ese lugar en la televisión. Y la verdad es que me seguí divirtiendo muchísimo. Por eso, me quedo”.

La autora de “Mi último blues” también se tomó su tiempo para elogiar a los participantes que noche a noche acuden al estudio para competir, pero también para dar a conocer su arte: “La verdad es que los participantes cantan bien, tienen buenas interpretaciones. Me gusta que haya músicos en la tele de una buena vez. Aparte, viene gente de todo el país, con estilos totalmente distintos”.

También se refirió a la relación con algunos de sus compañeros del jurado. “Mis compañeros son divinos. Y, además, estoy conociendo gente de las nuevas generaciones, como Magui Olave, que es prima de El Potro (Rodrigo Bueno) y es alucinante la polenta que tiene esa piba, que hace cuarteto. Aparte, es redivertida y nos matamos de risa. Le mando a través de ella mensajes a su tía Beatríz y ella me responde”.

Otro de los músicos con los que se lleva muy bien es Cristian Castro, quien está ubicado junto a ella en la gran estructura desde la que los 100 miembros del jurado escuchan y juzgan a los participantes. “Con Cristian no nos conocíamos, así que al principio ni nos hablábamos. ¡Y terminamos siendo como hermanos! Me dice que soy igual que él. ‘Sos de las mías! ¡Me entendés!’. Es que él se la pasa inventando cosas. Se divierte fabulando, porque le encanta jugar. Pero a la hora de darle una devolución a los participantes, se pone serio y dice lo que siente de verdad, es sincero. A mí, el caretismo no me va, no me gusta. Por eso, si sentía que había caretismo, no me quedaba. Y no. Todos los miembros del jurado dicen lo que siente y los participantes cantan todos muy bien de verdad, además de bancarse la presión de exponerse”.

Divertida, Carballo se animó, también, a adelantar qué es lo que pasará en el programa, que es grabado con una semana de antelación: “Esta semana va a haber una situación interesante con el Puma Rodríguez, que se reincorpora al programa. ¡Le puso los puntos a Alejandro Paker! ¡Y cómo!”

“La verdad es que me divierto muchísimo. Es como una comedia de televisión, pero un poco tragicómica, porque cada personaje, cada participante, trae su historia de vida. Vienen con sus familias, con su madre, su padre, parejas hijos... Hay emoción, hay risa y hay llanto”, explicó. Y aclaró: “Sabemos que estamos en la tele y que hay un engranaje que siempre va a existir, pero en nuestros comentarios siempre intentamos dejarles en claro que por más que ganes un concurso, o lo pierdas, o salgas tercero, lo que va a primar después es cómo te movés después, que es lo que hacés con tu vida. Es todo parte de un mismo paquete, no es solo cuestión de cantar bien. Es una cuestión del destino, también”.

Y puso su propia historia como ejemplo: “Yo trabajaba en una compañía de seguros y estudiaba psicología... No quería cantar. Me levantaba a las 5, a las 7 estaba en el Hospital Borda en las clases prácticas, después me iba a la oficina a escribir a máquina durante 7 horas... Y esa también era yo. La gente que va a los shows, la que me sigue en Instagram, los que tienen los discos, esa gente me conoce un poco mejor; los demás conocen a un personaje. ¡Hay 10 mil Celestes Carballo!”.