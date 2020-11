La panelista explotó cuando se enteró que su ex la quiere sacar de la obra social

21 de noviembre de 2020 • 13:45

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin. Si bien su separación fue escandalosa desde un principio, hace unos meses la expareja había logrado cierta armonía familiar por el bienestar de sus hijas. Sin embargo, la buena relación duró poco y los conflictos volvieron a sucederse en los últimos días. Al rumor de que el futbolista estaría saliendo con una madre del colegio al que asisten sus niñas,la noticia de que el deportista querría dejar sin obra social a la bailarina terminó por reavivar la polémica.

"Ayer me llamó el abogado para decirme que Matías quería sacarme la obra social, cambiar la subtitularidad. Eso ya es lo último que tenía que hacer. Aparentemente me quiere dejar sin obra social", comentó la panelista este viernes en Los ángeles de la mañana.

Ante el asombro de sus compañeras, la angelita dio detalles del arreglo económico que tiene con su ex. "Él paga las cuatro obra sociales. No es normal que pague la mía, pero lo hace porque se lo pusimos en contraprestación de todo lo otro que no paga. Él firmó, nadie le puso un revolver, y supuestamente lo aceptó", indicó.

Y si bien advirtió que su decisión la tomó por sorpresa, Fernández recordó algunos indicios que daban cuenta de la intención de Defederico. "El mes pasado él quiso ingresar al grupo familiar y cuando le dije el precio me dijo: 'ni loco, me saco la muela con una pinza', porque se tenía que hacer una extracción", contó tras atar cabos. Y enseguida, advirtió que si la saca del grupo familiar, tendrá que cumplir con otras obligaciones. "Tocar la obra social, soy la madre de sus hijas. Es un arreglo por escrito. Si él no pagara mi obra social, tendría que aportar más cuota alimentaria".

Mientras advirtió que la actitud del padre de sus hijas le "detonó la cabeza", la participante de Cantando 2020 finalmente confirmó el rumor de que su ex está saliendo con una madre del colegio. "Quiero aclarar que no me molesta que salga con esta chica, es libre de estar con quien quiera. De hecho, me dan ganas de vomitar. Lo que me molestó es el manejo que hizo con mis hijas, porque hay un vínculo y cosas que hay que explicar", expresó mientras mostraban una foto de la mujer en cuestión.

Tras asegurar que ella misma se encargó de hablar con sus tres hijas, reveló que hace un año que están juntos. "Charlé con las nenas, lo tuve que hacer yo, como siempre. Decidí como madre explicárselo". Y enseguida, contó que el exmarido de la nueva novia de Defederico se comunicó con ella para charlar sobre la situación. "Mientras hacia el programa, me mandaba mensajes que decían: 'qué vergüenza lo de nuestros ex' y me mandó un audio que después lo borró. Le clavé el visto, no le voy a contestar", remató.