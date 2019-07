Cinthia Fernández cruzó a Adriana Salgueiro por su actitud frente a la agresión que habría sufrido por parte de Tristán en 2007 Fuente: Archivo

Pese a que fue invitada para hablar de su recuperación, Adriana Salgueiro se vio este jueves sorpresivamente interpelada por Cinthia Fernández, quien le recriminó la actitud que tuvo frente a la denuncia por golpes y acoso que la bailarina le inició a Tristán, en 2007.

"Escuché el insulto detrás del escenario y cuando terminé mi escena, entré furiosa. Entonces ahí me contaron lo que había hecho Tristán con Cinthia Fernández ", empezó a relatar la actriz en Los ángeles de la mañana, después de que la la bailarina le preguntara por qué no la había defendido frente al ataque del cómico.

"Es que no lo vi. Fuimos todos la a comisaría y yo declaré lo que había visto", aseguró Salgueiro sobre el episodio que ocurrió en 2007, cuando Fernández tenía 17 años e integraba el elenco de la revista Más loca que una vaca.

"Pero no me defendiste nunca", la interpeló la panelista. "Lo peor fue el después. Decías en todos lados: 'Yo a Tristán le creo porque es mi amigo'. Cuando vos, siendo amiga de él sabés cómo es. Un baboso. Era insoportable con las mujeres jóvenes", agregó llorando la bailarina. "Yo no lo defendí. Solo dije que no lo vi hacerlo", contestó Salgueiro.

Entonces Cinthia agregó: "Pero no entiendo cómo no te acercaste como compañera para solidarizarte. ¿Porque yo no tenía trayectoria? De todas maneras, me gusta que aceptes un ida y vuelta porque ya pasó. Pero quería expresarte mi dolor".

En su momento, Fernández llevó el tema a la justicia, pero al no poder presentar pruebas sobre sus relatos, la denuncia se diluyó quedando sólo en un reclamo mediático. Lejos de quedarse conforme con esto, Tristán contraatacó y le inició acciones legales por daños y perjuicios a la bailarina.

En mayo, trascendió que Tristán habían ganado el juicio en cuestión. "Igual quiero aclarar que, de manera moral, yo estoy recontra libre y tranquila. Todo esto va a pasar hasta que haya una ley que nos avale a las mujeres. Hasta entonces, siempre quedamos como las mentirosas", señaló Fernández en esa ocasión.