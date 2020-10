Claudia Villafañe y su debut en MasterChef Celebrity: "Siempre cociné para mi familia" Crédito: gentileza Telefe

"Acepté estar en MasterChef Celebrity porque es algo diferente y está bueno que vean otra faceta mía, más allá de lo que saben de mí", contó Claudia Villafañe en Cortá por Lozano este lunes, a horas del debut del reality de famosos de Telefe. "Me considero una mujer y una mamá como cualquier otra, con buenas y malas decisiones. Hago las tareas de la casa como todas y está bueno que eso se pueda ver", aseguró.

Villafañe contó que, cuando la convocaron, lo primero que hizo fue consultarlo con sus hijas, Dalma y Giannina. "Tardé un poco en decidirme porque siempre había algo que me costaba. No soy chef y, aunque siempre cociné para mi familia, me da temor no poder estar a la altura de lo que nos pidan. El de la comida sigue siendo un momento importante en mi familia. Cuando vivía sola no me cocinaba, pero con los nietos volví a hacerlo. Cuando vivíamos en Italia cocinaba muchas pastas y pizzas. Entonces me largué a probar suerte, investigo platos pero cuanto más leo, más lío me hago", confesó.

La empresaria contó además que recibe muchos mensajes cálidos y que siente que representa a la mujer común. También reveló que el plato que más rico le sale son los ñoquis de papa con estofado. "Giannina es vegetariana y Dalma tiene un marido que cocina espectacular. Benja está preocupado porque no quiere que me digan cosas feas: dice que no me conocen para criticarme. Tiene 11 años y está en una edad difícil. Somos muy pegados, y cuando viene a casa quiere dormir conmigo. También hemos viajado juntos, fuimos a ver a Ozuna porque él quería".

Villafañe dijo tener claro que en el programa de Telefe va a adquirir muchos tips que piensa aplicar en su casa. "Estoy aprendiendo un montón y me gusta porque formamos un equipo increíble y nos ayudamos. A algunos los conocía, como al Turco García, porque hemos compartido vacaciones en familia. Y también a El Polaco, porque lo contratamos en varios eventos, y a Belu Lucius. Soy competitiva pero si tengo que dejar ganar a mis hijas o mis nietos, los dejo".

Sobre Dalma y Giannina dijo: "Somos un trío inseparable, y cuando Benja crezca un poco más vamos a ser un cuarteto; y después con Roma, un quinteto. Es una bendición tenerlas, es algo que nos sale del corazón, sin pensarlo. Cuando Dalma dice algo que no me gusta, aunque me esté defendiendo, le pido que lo borre. Como sabe que no tengo Twitter, es más combativa e impulsiva. Y Giannina escribe de otra manera".

Aunque está en pareja con el actor Jorge Taiana desde hace muchos años, no quiso dar detalles de él y simplemente dijo que está bien, que no conviven y que ambos tienen claro su relación. Tampoco quiso hablar de Diego Maradona, pero de su pasado aseguró: "A veces pienso que podría haber resuelto situaciones de otra manera, pero no puedo volver atrás y trato de pensar en el hoy y en lo que puede venir mañana".